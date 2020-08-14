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МИД Чехии 1,5 месяца скрывало "русского дипломата-снайпера": Вброс запустили через радио
14 августа 2020, 15:45 • 73 • Политика
В Чехии якобы задержали "русского дипломата-снайпера", который нелегально покупал патроны для винтовки. Забавно, что вброс запустили через радио. А в МИД Чехии, несмотря на то что инцидент якобы произошёл 1,5 месяца назад, теперь допускают загадочные комментарии, из которых становится ясно, что этого "снайпера" скрывали…
Чешское радио сообщило о задержании сотрудника посольства России. Журналисты настаивают, что дипломата взяли при нелегальной покупке винтовочных патронов. В то же время в Министерстве иностранных дел Чехии от комментариев на эту тему отказались.
Радио ссылается на источники в дипломатических кругах. Собеседник журналистов сообщил, что задержание произошло ещё 25 июня в районе Ржичаны, это неподалёку от Праги. Патроны, которые покупал дипломат, подходят для снайперских винтовок. Кроме того, в сообщении упоминаются "другие боеприпасы".
"Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустила, - говорится в сообщении. - Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию".
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек совершенно загадочным образом оценил сказанное журналистами. Он не опроверг, не подтвердил информацию. И в то же время снял с себя все возможные обязательства, несмотря на то что, по сути, раздувается дипломатический скандал:
"Я не могу данный инцидент комментировать, речь идёт о делах полиции, и я убежден, что ей необходимо дать работать", - сказал министр.
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