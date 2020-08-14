МИД Чехии 1,5 месяца скрывало "русского дипломата-снайпера": Вброс запустили через радио

Чешское радио сообщило о задержании сотрудника посольства России. Журналисты настаивают, что дипломата взяли при нелегальной покупке винтовочных патронов. В то же время в Министерстве иностранных дел Чехии от комментариев на эту тему отказались.

Радио ссылается на источники в дипломатических кругах. Собеседник журналистов сообщил, что задержание произошло ещё 25 июня в районе Ржичаны, это неподалёку от Праги. Патроны, которые покупал дипломат, подходят для снайперских винтовок. Кроме того, в сообщении упоминаются "другие боеприпасы".

"Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустила, - говорится в сообщении. - Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек совершенно загадочным образом оценил сказанное журналистами. Он не опроверг, не подтвердил информацию. И в то же время снял с себя все возможные обязательства, несмотря на то что, по сути, раздувается дипломатический скандал:

"Я не могу данный инцидент комментировать, речь идёт о делах полиции, и я убежден, что ей необходимо дать работать", - сказал министр.