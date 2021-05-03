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МИД Британии поставил России невыполнимое условие по сотрудничеству

03 мая 2021, 23:40  •  39 • Политика
Министерство иностранных дел Великобритании поставило России заведомо невыполнимое условие по сотрудничеству. Страна, которая ещё недавно предлагала усилить западную пропаганду против России, выдвинула условие.
Власти Великобритании готовы взаимодействовать с Россией, если она "изменит своё поведение". Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
Двери для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас, я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение, - подчеркнул Рааб, выступая на пресс-конференции.
Под "плохим поведением" глава британского МИД подразумевает кибератаки, применение химического оружия, стягивание русских войск к границе с Украиной и распространение пропаганды.
Отметим, что выдвинутое главой британской дипломатии условие на практике невыполнимо. Кибератаки и химическое оружие Россия и так не использует. Ни одно из озвученнных обвинений по поводу хакеров или "отравления" Скрипалей так и не было доказано. Войска к границе с Украиной стягивались в интересах национальной безопасности, о чём официальные лица России говорили открыто. А что касается пропаганды, то Великобритания сама на днях предложила активнее распространять западную пропаганду против России.
Западные страны давно требуют послушания от Москвы, как это было в 1990-е годы, но президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что страна больше не будет поступаться своими национальными интересами ради интересов Запада.

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