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МИД Британии поставил России невыполнимое условие по сотрудничеству
03 мая 2021, 23:40 • 39 • Политика
Министерство иностранных дел Великобритании поставило России заведомо невыполнимое условие по сотрудничеству. Страна, которая ещё недавно предлагала усилить западную пропаганду против России, выдвинула условие.
Власти Великобритании готовы взаимодействовать с Россией, если она "изменит своё поведение". Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
Под "плохим поведением" глава британского МИД подразумевает кибератаки, применение химического оружия, стягивание русских войск к границе с Украиной и распространение пропаганды.
Отметим, что выдвинутое главой британской дипломатии условие на практике невыполнимо. Кибератаки и химическое оружие Россия и так не использует. Ни одно из озвученнных обвинений по поводу хакеров или "отравления" Скрипалей так и не было доказано. Войска к границе с Украиной стягивались в интересах национальной безопасности, о чём официальные лица России говорили открыто. А что касается пропаганды, то Великобритания сама на днях предложила активнее распространять западную пропаганду против России.
Западные страны давно требуют послушания от Москвы, как это было в 1990-е годы, но президент России Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что страна больше не будет поступаться своими национальными интересами ради интересов Запада.
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