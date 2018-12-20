МИД Британии — о заявлении Трампа: "Террористы в Сирии еще не побеждены"

Международная коалиция добилась значительных успехов в борьбе с ИГ (запрещена в РФ), отмечают в британском МИД. Напомним, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что якобы США одержали победу над террористами в Сирии. Сейчас в МИД Британии осторожно отмечают, мол, какие-то победы были, но "террористы в Сирии еще не побеждены".

Именно поэтому заканчивать эту деятельность нельзя, такой вывод следует из заявления МИД Великобритании. Так, в ответ на заявление американского президента Дональда Трампа о победе над террористами в Сирии британцы осторожно отмечают: да, коалиция добилась определенного прогресса.

"В последние дни были достигнуты важные успехи в последнем районе Восточной Сирии, который оккупировало ИГ (запрещена в РФ), но многое еще предстоит сделать, - говорится в заявлении представителя МИД. - Террористы в Сирии еще не побеждены, и мы не должны упускать из виду угрозу, которую они представляют. Даже без территории ИГ останется угрозой".

Ранее, напомним, политолог Семён Багдасаров выразил сомнение, что вывод американских войск из Сирии действительно состоится. "Непонятно, что там Трамп вытворяет", - отметил эксперт, подчеркнув, что вопрос, кому они оставят свои военные базы, остаётся открытым.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Cемён Багдасаров прокомментировал решение американского руководства о выводе своих войск из Сирии, отметив, что верить им на слово не стоит, передаёт информагентство Nation News.

Эксперт обращает внимание, что чёткого ответа на вопрос, кому они оставят свои военные объекты в Сирии, которых у них около полутора десятка, нет. "Они что, бросят все базы?" - недоумевает политолог, подчеркивая, что военными объектами может воспользоваться и Турция.