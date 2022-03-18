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МИД Болгарии оптом объявил персонами нон грата русских дипломатов

18 марта 2022, 14:10  •  132 • Политика
Министерство иностранных дел Болгарии массово объявило персонами нон грата русских дипломатов.
По данным посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, сразу десять русских дипломатов были объявлены персонами нон грата. По её словам, свои действия власти Болгарии объяснили "деятельностью [дипломатов], несовместимой с их статусом".
"Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия", - сообщила Митрофанова.
По данным МИД Болгарии, объявленные персонами нон грата дипломаты, должны покинуть страну в течение 72 часов.

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