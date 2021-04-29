МИД Болгарии объявит персоной нон грата дипломата России

МИД Болгарии объявил, что намерен выслать сотрудника посольства России в Софии.

Дипломат из посольства России в Болгарии будет объявлен персоной нон грата.

Об этом в четверг, 29 апреля, объявил МИД Болгарии.

Ранее посол России был вызван в МИД Болгарии "на серьезный разговор".

Болгария также запросила правовой помощи у России в расследовании взрывов на складах и попытке отравления болгарских граждан, к правоохранителям России обратился МИД республики, передаёт РИА Новости.

В МИД России подчеркнули, что Россия ответит на высылку дипломата из Болгарии.

Ранее правоохранительные органы Болгарии заявили о подозрении в отношении шести граждан России в связи с расследованием взрывов на военных складах страны.