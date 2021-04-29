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МИД Болгарии объявит персоной нон грата дипломата России

29 апреля 2021, 15:10  •  140 • Политика
МИД Болгарии объявил, что намерен выслать сотрудника посольства России в Софии.
Дипломат из посольства России в Болгарии будет объявлен персоной нон грата.
Об этом в четверг, 29 апреля, объявил МИД Болгарии.
Ранее посол России был вызван в МИД Болгарии "на серьезный разговор".
Болгария также запросила правовой помощи у России в расследовании взрывов на складах и попытке отравления болгарских граждан, к правоохранителям России обратился МИД республики, передаёт РИА Новости.
В МИД России подчеркнули, что Россия ответит на высылку дипломата из Болгарии.
Ранее правоохранительные органы Болгарии заявили о подозрении в отношении шести граждан России в связи с расследованием взрывов на военных складах страны.

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