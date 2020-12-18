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МИД Болгарии обвинил российского дипломата в шпионаже

18 декабря 2020, 18:55  •  54 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
В посольстве РФ назвали претензии безосновательными
МИД Болгарии высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже. Ситуацию прокомментировали в посольстве РФ.
Дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть страну в течение 72 часов, заявили в ведомстве. Его заподозрили в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США, пишет Reuters.
В Генпрокуратуре Болгарии сообщили, что российский дипломат с 2017 г. собирал информацию об американских военных, которые находятся на территории страны. Эти данные ему якобы передавал гражданин Болгарии за вознаграждение.
В российском посольстве в Софии уточнили, что речь идет о военном атташе. Обвинения болгарского министерства же назвали безосновательным, добавив, что теперь Москва имеет право на ответные меры.
"Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе",
- говорится на странице посольства в "Фейсбук".
Это уже четвертый дипломатический скандал между Россией и Болгарией за последнее время. В 2019 г. София высылала двух россиян по подозрению в шпионаже – в январе и в октябре. Третий случай произошел в сентябре уже этого года.

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