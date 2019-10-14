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МИД Белоруссии рассказал об искренних отношениях с братской Украиной
14 октября 2019, 12:09 • 58 • Украина
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ сообщил, что белорусское руководство исходит из необходимости искренности в отношениях с любым государством. По его словам, это является основой хороших отношений с руководством братской Украины.
РИА Новости
«Руководство Беларуси всегда исходит из необходимости наличия искренности в отношениях с любым государством. Если ты заинтересован в сотрудничестве с той или иной страной, то должен делать это искренне. Именно это является основой того, что у нас присутствуют хорошие отношения со всеми руководителями той же братской Украины», — приводит БЕЛТА слова главы белорусского МИД.
Он отметил, что первая личная встреча белорусского и украинского президентов, Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, была очень тёплой, абсолютно открытой и искренней.
«Искренний обмен мнениями позволил установить нормальный контакт. Хорошие отношения между руководителями тоже очень важны для дальнейшего выстраивания наших контактов по всем направлениям», — отметил министр.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире в шутку оценил, к кому ближе белорусы — к украинцам или россиянам.
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