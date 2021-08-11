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МИД Азербайджана отмахнулся от обидевшего Жириновского экс-дипломата

11 августа 2021, 18:15  •  101 • Политика
В МИД Азербайджана заявили, что не будут комментировать высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, резко высказавшегося в адрес России и лично против депутата Владимира Жириновского.
МИД Азербайджана заявил, что никаких комментариев по поводу резких высказываний в адрес России и лично в адрес депутата Госдумы Владимира Жириновского от экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, не будет. Вагабзаде был уволен пять лет назад в связи с недочётами в его работе, подчеркнули в дипведомстве.
"В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
Ранее в соцсетях разошёлся видеоролик, в котором представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде резко высказался в адрес "русской нации" и Жириновского, используя слова "свиньи", "осёл" и другие.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский в свою очередь заявил, что напишет лично главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и потребует возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского экс-дипломата.

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