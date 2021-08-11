МИД Азербайджана отмахнулся от обидевшего Жириновского экс-дипломата

В МИД Азербайджана заявили, что не будут комментировать высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, резко высказавшегося в адрес России и лично против депутата Владимира Жириновского.

МИД Азербайджана заявил, что никаких комментариев по поводу резких высказываний в адрес России и лично в адрес депутата Госдумы Владимира Жириновского от экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, не будет. Вагабзаде был уволен пять лет назад в связи с недочётами в его работе, подчеркнули в дипведомстве.

"В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее в соцсетях разошёлся видеоролик, в котором представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде резко высказался в адрес "русской нации" и Жириновского, используя слова "свиньи", "осёл" и другие.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в свою очередь заявил, что напишет лично главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и потребует возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского экс-дипломата.