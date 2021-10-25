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МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 05:25 • 220 • Политика
Несколько дней назад Владимир Путин сообщил, что Россия ведет переговоры с нынешними лидерами Афганистана. Пока что их организация запрещена в стране, но все может измениться.
По словам Владимира Путина, Россия движется к планомерному снятию ограничений на упоминания "Талибана"* (запрещено в России). Эти слова позитивно восприняли в Афганистане. Представитель МИДа Абдул Кахар Балхи был бы рад, если бы новое руководство убрали из списка террористов.
Балхи говорит, что в стране многое меняется и другие лидеры должны последовать примеру Путина. Он также заявил о начале новой эры международных отношений и желании позитивной работы с мировым сообществом.
Отметим, что "Талибан" и талибы являются террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
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