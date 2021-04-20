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МИД абсолютно прав: Кремль указал на попытки Праги скопировать поведение Запада

20 апреля 2021, 14:45  •  129 • Политика
Кремль указал на попытки официальной Праги скопировать поведение своих западных "старших товарищей". По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, МИД России абсолютно прав в своих формулировках.
В Кремле, по словам Пескова, считают поведение чешских властей абсолютно безосновательным и разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. При этом представитель Кремля указал на то, что в непредсказуемых и агрессивных действиях это выглядит как попытка быть похожими на "старших товарищей за океаном".
"Абсолютно правильные формулировки звучат из МИД. Голословные безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. Они не поддаются ни пониманию, ни анализу", - отметил Песков.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала "низкопробным" решение властей Чехии и отметила, что Прага "поставила на кон профессиональную судьбу" дипломатов.
Власти Чехии поставили на кон профессиональную судьбу собственных дипломатов своими действиями, заявили в МИД России.
"Это низкопробно - я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема - то, что они сделали. Они поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов", - цитирует РИА Новости заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По её словам, высылка 18 дипломатов России - это "колоссальный удар по позициям Чехии как таковой". Представитель МИД отметила, что "это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом".

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