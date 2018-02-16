Microsoft в отчаянии: Хакеры с легкостью взломали неприступную защиту Windows

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Группировка киберпреступников сообщила о взломе пятиуровневой защиты Windows 10 UWP.

Стало известно о том, что группировка киберпреступников заявила, что некогда неприступная защита Windows 10 UWP “пала под натиском атаки”. По данным портала Anti-Malware, хакеры с удовольствием отчитались о том, что полностью взломаны все пять уровней защиты.

Отметим, что ранее Microsoft презентовал Windows 10 UWP как универсальную платформу, которая должна быть “наиболее всех защищена от кибератак”. Информацию о взломе подтвердили и специалисты.

“Об уязвимости всей платформы позволяет говорить взлом всех форм DRM, - цитирует экспертов Anti-Malware. - Сейчас специалисты по кибербезопасности ожидают, что Microsoft в скором времени обновит систему защиты платформы”.