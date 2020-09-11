Microsoft попросила денег на борьбу с хакерами: Русских снова обвинили во вмешательстве в выборы

По мнению Microsoft, Вашингтон должен раскошелиться, чтобы не допустить вмешательства хакеров в президентские выборы. Якобы русские взломщики (их группе дали условное название "Стронций") уже атаковали более чем 200 организаций. В списке пострадавших штабы кандидатов на пост главы государства, а также политические партии, консультанты и всяческие неправительственные организации.

В Microsoft заявили, что "Стронций" - это те же люди, которые, по заверениям спецпрокурора США Роберта Мюллера, вмешивались в американские выборы четыре года назад. Вроде как их главная цель - украсть логины и пароли, чтобы собрать разведывательные данные. Чтобы их не заметили, утверждает IT-гигант, хакеры постоянно меняют свои IP-адреса и используют анонимайзер Tor.

Группе хакеров из Китая присвоили название "Цирконий", иранцам - "Фосфор". Первые выбрали целью селебрити, которые связаны либо с выборами как таковыми, либо с кандидатом Джо Байденом. Вторые же взламывают аккаунты людей, разделяющих позиции Дональда Трампа.