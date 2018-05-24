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МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" включены в санкционный список Киева

24 мая 2018, 12:24  •  65 • Украина

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" включены в обновленный санкционный список Киева, опубликованный в четверг на сайте президента страны Петра Порошенко.

Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам: "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "Realty.ria.ru" и "rian.com.ua".

Указом президента вводится "блокирование активов указанных агентств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировка интернет-провайдерами доступа к их интернет-ресурсам".

Также в стране запрещен доступ к сайтам ведущих российских телевизионных каналов. "Интернет-провайдерам предписано блокировать доступ к ресурсам, в том числе к их субдоменам, в частности: rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv.

Ранее на Украине была запрещена эфирная трансляция этих каналов.

Служба безопасности Украины во вторник, 15 мая, провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

17 мая Вышинскому было предъявлено обвинение в госизмене, затем городской суд Херсона арестовал его на два месяца. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ.

Посольство РФ в Киеве потребовало от украинских властей принять все необходимые меры по прекращению насилия над представителями СМИ, немедленно освободить задержанного журналиста, а также объективно расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных в превышении должностных полномочий. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что Россия направила Киеву ноты протеста в связи с происходящим.

Озабоченность ситуацией выразили международные организаций. Управление ООН по правам человека отметило растущее число атак против представителей СМИ на Украине. В защиту Вышинского высказалась Международная федерация журналистов и представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

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