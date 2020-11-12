MI6 причастны к катастрофе MH17? Экс-сотрудник СБУ привёл неоспоримые доказательства

Впервые документы Прозоров показал в своём фильме "MH17: в поисках истины", а теперь напомнил о них в одном из своих YouTube-роликов.

В одном из документов сообщалось о секретном визите двух сотрудников MI6 в район АТО всего за две недели до катастрофы малайзийского Boeing.

"С учётом иных факторов, можно обоснованно предполагать, что неустановленные сотрудники британской разведки контролировали процесс подготовки этой специальной операции", - произнёс экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, примечателен и тот факт, что группой расследователей от Австралии руководил офицер австралийской разведки. Она, напоминает Прозоров, практически является филиалом MI6. Причём главой группы вполне могли поставить прокурора, офицера полиции или даже контрразведки, но случилось иначе.

Приведённые доказательства бывший сотрудник СБУ называет лишь верхушкой айсберга.