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MI5 выступила против "русских хакеров": Британские спецслужбы проводят спешную операцию по защите гаджетов политиков

11 ноября 2019, 12:24  •  78 • В мире
Совершенно секретную операцию проводит британская контрразведка, чтобы защитить телефоны и прочие гаджеты местных политиков от угрозы проникновения "русских хакеров".
Как сообщает The Mirror со ссылкой на собственные источники, ранее стало известно о том, что телефоны некоторых членов парламента якобы подверглись кибератакам. После этого все депутаты получили соответствующие предупреждения от MI5, а самим политикам на некоторое время даже запретили пользоваться своими личными компьютерами, планшетами, телефонами и ноутбуками.
При этом тем парламентариям, которые стали жертвами кибернападения, было рекомендовано не упоминать об этом во время заседаний. Как сообщил один из членов парламента, спецслужбы сообщили ему, что в его отношении предпринималась "согласованная попытка взлома его банковских счетов со стороны другого государства".
Незадолго до этого премьер-министра Британии Бориса Джонсона обвинили в том, что он запретил публикацию некоего доклада, в котором якобы раскрывалось "вмешательство России в британскую политику", в том числе "финансирование" Консервативной партии и влияние на результаты референдума по Brexit 2016 года.
Обнародование содержания этого доклада отложили до парламентских выборов, назначенных на 12 декабря. Однако ранее его пытались опубликовать уже 4 ноября.

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