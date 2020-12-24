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Ми-6 подставили Зеленского: В качестве агента могут использовать Гордона

24 декабря 2020, 20:40  •  28 • Украина

Bellingcat готовят к выпуску фильм "Ермак и вагнеровцы", который должен стать проблемой для Владимира Зеленского. И выход этого фильма связывают с разведкой Ми-6, что совсем не радует официальный Киев. Предполагается, что расшатать ситуацию должен будет Дмитрий Гордон.

Офис президента Украины полагает, что Bellingcat могут в скором времени опубликовать фильм "Ермак и вагнеровцы", где главная роль досталась Андрею Ермаку, который с февраля этого года руководит Офисом президента Украины. Публикация такого фильма станет ударом лично по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, как пишет "Новороссия", всё говорит о том, что подставили Зеленского разведчики Ми-6.

Последствия выхода фильма обсуждают в украинских политических телеграм-каналах, продолжают авторы материала. Так, предполагается, что Владимир Зеленский и не думал, что его визит в Великобританию и встреча с директором Ми-6 будут иметь подобные громкие последствия.

"Однако теперь Bellingcat, финансируемый британской разведкой, уже неизбежно опубликует своё видение событий с вагнеровцами".

Кроме того, есть версия, что бывший президент Украины Пётр Порошенко при поддержке структур Джорджа Сороса воспользуется компроматом на Зеленского и Ермака, чтобы вывести украинцев на улицы. Грядёт новый "майдан", впрочем, пока это лишь слухи.

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