Мгновенный глобальный удар России • 153 • Аналитика







Последние новости с «аналитического фронта»: некий Дэн Плэш в издании The Conversation сообщает, что «дискуссии о возможной новой мировой войне достигли своего апогея». «Вероятно, американские лидеры полагают, что способны устранить ядерный потенциал России мощным ударом из обычного оружия при поддержке ПРО. Ставится задача поразить любую цель на земле за 60 минут. Для уничтожения ядерных ракет России до их запуска США необходимо заглушить РЛС, возможно, кибернападением, уничтожить 200 стационарных и 200 мобильных ракет, десяток российских подводных лодок и стратегических бомбардировщиков». Скотт Саган из Стэнфордского университета сообщил результаты социологического опроса: «Американцы не будут выступать против предупредительного использования оружия, даже ядерного, при условии, что сами США не пострадают».





Учитывая такое развитие наших отношений с Западом, может ли Россия нанести превентивный глобальный обезоруживающий удар по Западу? Российская военная доктрина этого не предусматривает, поэтому этот вопрос нашими экспертами не рассматривается, наши официальные лица и СМИ ярлыки «агрессора» Западу не клеят, ограничиваясь упоминанием об «агрессивной политике» некоторых западных стран. Однако «независимым» обозревателям можно ведь пофантазировать на эту тему, или у нас меньше свободы, чем на Западе?



Итак, Запад во главе с США ведёт психологическую подготовку своего общественного мнения к войне с Россией, военная инфраструктура США и НАТО придвигаются к границам России, западные эксперты поговаривают о превентивном обезоруживающем ударе по России, это факт. Из этого можно сделать вывод, что нападение США и его сателлитов практически неизбежно, как только США сочтут, что для этого наступил удобный момент. Тогда стоит ли России ждать у моря погоды? Перед кем мы разыгрываем благородство?



В свете такой ситуации, России нужно готовиться к оборонительной войне, и стремиться занять выгодные позиции в будущем столкновении с США и НАТО, собственно, так же, как это делал СССР в преддверии неизбежной, хотя бы по идеологическим причинам, войны с нацистской гитлеровской Германией. То есть Россия должна стремиться отодвинуть максимально далеко от своих границ военную инфраструктуру США и НАТО. Что, собственно, Россия и делает на Донбассе, в Крыму и в Сирии, выставляет там свои передовые форпосты, не давая США сделать эти регионы своими военными плацдармами, разрывая военное кольцо НАТО вокруг России.



Операция ВКС РФ в Сирии дала России две базы на берегу Средиземного моря, этим мы как бы прорвали фронт НАТО в Турции. Сирийские базы России охватывают НАТО с юго-востока, Россия начинает сама окружать НАТО – в этом заключается стратегическое значение операции ВКС РФ в Сирии. Под ударом ВКС оказывается ВМФ США в восточном Средиземноморье, и он лишается возможности безнаказанно атаковать Россию ракетами из акватории Средиземного моря.



В свою очередь, сирийская операция была невозможна без воссоединения Крыма, потому что в противном случае американцы размещали там свою военную базу, о таких планах поведал тот же Джо Байден, после того как они были сорваны в 2014 году. Американская база в Крыму блокировала Черноморский флот в Новороссийске, и угрожала из Крыма ракетными ударами всему югу России. Военные поставки России в Сирию из Новороссийска также могли быть блокированы. Суд над фашистскими олигархами



Политика США, начиная с расчленения Югославии, говорит о том, что они придерживаются стратегии постоянных управляемых провокаций, или «управляемого хаоса», который постепенно придвигается к границам России, в их череде стоит и бандеровкий госпереворот на Украине, и попытки государственного переворота с помощью прозападных террористов в Сирии. Видимо, эта стратегия будет продолжена, но где и каким образом?



Политолог Дмитрий Евстафьев в программе Владимира Соловьёва высказал предположение, что на очереди дестабилизация США прибалтийского региона. Косвенных свидетельств о таком повороте событий уже слишком много, и английская пресса вдруг возбудилась: стала выходить с заголовками, что в 2018 году Россия может захватить прибалтийские республики. Ахинея? Но зачем она вбрасывается?



Если кто-то ставит своей целью сделать невозможным в принципе строительство газопровода СП – 2, и прекратить работу СП -1, то для этого нужно дестабилизировать прибалтийский регион. Это можно сделать по бандеровскому сценарию: привести к власти в Прибалтике местных неонацистов, чтобы затем обрушить репрессии на русскоязычное население, и вообще всех, не высказывающее враждебности по отношению к России. Как это происходит на Украине.



Для этого необходимо исподволь проводить нацификацию Прибалтики, как это происходило в постсоветской Украине. Именно это мы и видим сегодня в Прибалтике, где поражается в правах русскоязычное население, в Латвии, вопреки европейским ценностям, закрывают русские школы, а местные нацисты открыто проводят марши во всех прибалтийских республиках.



Запад не замечал и не замечает преследования русскоязычного населения на бандеровской Украине, не заметит и репрессий в Прибалтике. Молчит – значит поддерживает. Практически предрешено: русские школы в Латвии будут закрыты, несмотря на то, что это явно противоречит официальной позиции Брюсселя – он опять промолчит, потому что слово американского посла много весомее. Как на всё это реагировать России? Провокационный перфоманс как стиль израильской политики



Вообще, все последние провокации Запада, от бандеровской на Украине до «русских хакерских атак» и «дела Скрипалей» — это всё возможные казус белли, поводы к войне, и Россия может сама воспользоваться одним из них. Если США опять где-нибудь «сменят режим» или нанесут ракетный удар, России тоже может где-нибудь ударить, особенно, если пострадают наши военные или русско-язычное население. При очередной американской провокации, Россия может нанести глобальный обезоруживающий удар на Украине, в Прибалтике, или в Сирии.



Стратегически оправдана локальная наступательная операция России в Европе для уничтожения американских баз ПРО: они реально угрожают безопасности России. То есть первоочередными целями российского глобального неядерного удара могут быть базы передового базирования ПРО США, приближенные к российским границам в Румынии и в Польше.



Поводом для такой операции России может послужить дестабилизация Прибалтики, где США могут организовать и "смену режимов" на откровенно националистические, и резонансные акции «русских террористов», с моментальной трансляцией этих событий в мировых СМИ, как они неоднократно инсценировали это в Сирии, последний раз в районе Восточная Гута. Целью этой глобальной провокации может быть дестабилизация региона по украинскому сценарию и создание предлога для размещения на его территории систем ПВО и ПРО США. Прибалтика входит в НАТО, в отличие от Украины.



Базы ПРО США в Прибалтике, как и на Украине, абсолютно не приемлемы для России, поскольку могут быть использованы для стрельбы крылатыми ракетами – эта угроза может стать поводом для кризиса, аналогичного Карибскому. Напомним, тогда американцы разместили свои ракеты в Турции, сейчас они уже разместили ПРО в Румынии, заканчивают размещение ПРО в Польше, и могут продолжить эту стратегию в Прибалтике, да и на Украине.



Для обезвреживания передовых американских систем вооружения, выдвинутых к нашим границам, когда США отказываются обсуждать этот вопрос, Россия может пойти на глобальный обезоруживающий удар по районам базирования ПРО США при дальнейшем обострении ситуации, поскольку эти базы ПРО становятся слишком опасными. Этот риск оправдан: всё равно война с американцами представляется неизбежной. Но этим глобальным ударом Россия уберёт непосредственную военную угрозу на своих границах.



Будут ли США рисковать своей собственной безопасностью, атакуя в ответ территорию России? Скорее всего, нет, поскольку для Трампа и его единомышленников «Америка прежде всего», а не далёкие колонии у границ России. К тому же потенциал ПРО для первого удара по России с близкого расстояния будет уничтожен. Американские «независимые» аналитики постоянно выступают со сценариями превентивных внезапных глобальных ракетных ударов США по России, чтобы обезоружить «агрессора», которым Россия ими уже назначена, в интересах национальной безопасности США и Запада в целом. Причём «агрессором» Россия назначена и многими официальными лицами Запада и мировыми СМИ, экс-госсекретарь США Джо Байден даже заявил, что «Россия нагло штурмует основы западной демократии», так что внезапный глобальный удар Запада по России уже оправдывается, легитимизируется.Последние новости с «аналитического фронта»: некий Дэн Плэш в издании The Conversation сообщает, что «дискуссии о возможной новой мировой войне достигли своего апогея». «Вероятно, американские лидеры полагают, что способны устранить ядерный потенциал России мощным ударом из обычного оружия при поддержке ПРО. Ставится задача поразить любую цель на земле за 60 минут. Для уничтожения ядерных ракет России до их запуска США необходимо заглушить РЛС, возможно, кибернападением, уничтожить 200 стационарных и 200 мобильных ракет, десяток российских подводных лодок и стратегических бомбардировщиков». Скотт Саган из Стэнфордского университета сообщил результаты социологического опроса: «Американцы не будут выступать против предупредительного использования оружия, даже ядерного, при условии, что сами США не пострадают».Учитывая такое развитие наших отношений с Западом, может ли Россия нанести превентивный глобальный обезоруживающий удар по Западу? Российская военная доктрина этого не предусматривает, поэтому этот вопрос нашими экспертами не рассматривается, наши официальные лица и СМИ ярлыки «агрессора» Западу не клеят, ограничиваясь упоминанием об «агрессивной политике» некоторых западных стран. Однако «независимым» обозревателям можно ведь пофантазировать на эту тему, или у нас меньше свободы, чем на Западе?Итак, Запад во главе с США ведёт психологическую подготовку своего общественного мнения к войне с Россией, военная инфраструктура США и НАТО придвигаются к границам России, западные эксперты поговаривают о превентивном обезоруживающем ударе по России, это факт. Из этого можно сделать вывод, что нападение США и его сателлитов практически неизбежно, как только США сочтут, что для этого наступил удобный момент. Тогда стоит ли России ждать у моря погоды? Перед кем мы разыгрываем благородство?В свете такой ситуации, России нужно готовиться к оборонительной войне, и стремиться занять выгодные позиции в будущем столкновении с США и НАТО, собственно, так же, как это делал СССР в преддверии неизбежной, хотя бы по идеологическим причинам, войны с нацистской гитлеровской Германией. То есть Россия должна стремиться отодвинуть максимально далеко от своих границ военную инфраструктуру США и НАТО. Что, собственно, Россия и делает на Донбассе, в Крыму и в Сирии, выставляет там свои передовые форпосты, не давая США сделать эти регионы своими военными плацдармами, разрывая военное кольцо НАТО вокруг России.Операция ВКС РФ в Сирии дала России две базы на берегу Средиземного моря, этим мы как бы прорвали фронт НАТО в Турции. Сирийские базы России охватывают НАТО с юго-востока, Россия начинает сама окружать НАТО – в этом заключается стратегическое значение операции ВКС РФ в Сирии. Под ударом ВКС оказывается ВМФ США в восточном Средиземноморье, и он лишается возможности безнаказанно атаковать Россию ракетами из акватории Средиземного моря.В свою очередь, сирийская операция была невозможна без воссоединения Крыма, потому что в противном случае американцы размещали там свою военную базу, о таких планах поведал тот же Джо Байден, после того как они были сорваны в 2014 году. Американская база в Крыму блокировала Черноморский флот в Новороссийске, и угрожала из Крыма ракетными ударами всему югу России. Военные поставки России в Сирию из Новороссийска также могли быть блокированы.Политика США, начиная с расчленения Югославии, говорит о том, что они придерживаются стратегии постоянных управляемых провокаций, или «управляемого хаоса», который постепенно придвигается к границам России, в их череде стоит и бандеровкий госпереворот на Украине, и попытки государственного переворота с помощью прозападных террористов в Сирии. Видимо, эта стратегия будет продолжена, но где и каким образом?Политолог Дмитрий Евстафьев в программе Владимира Соловьёва высказал предположение, что на очереди дестабилизация США прибалтийского региона. Косвенных свидетельств о таком повороте событий уже слишком много, и английская пресса вдруг возбудилась: стала выходить с заголовками, что в 2018 году Россия может захватить прибалтийские республики. Ахинея? Но зачем она вбрасывается?Если кто-то ставит своей целью сделать невозможным в принципе строительство газопровода СП – 2, и прекратить работу СП -1, то для этого нужно дестабилизировать прибалтийский регион. Это можно сделать по бандеровскому сценарию: привести к власти в Прибалтике местных неонацистов, чтобы затем обрушить репрессии на русскоязычное население, и вообще всех, не высказывающее враждебности по отношению к России. Как это происходит на Украине.Для этого необходимо исподволь проводить нацификацию Прибалтики, как это происходило в постсоветской Украине. Именно это мы и видим сегодня в Прибалтике, где поражается в правах русскоязычное население, в Латвии, вопреки европейским ценностям, закрывают русские школы, а местные нацисты открыто проводят марши во всех прибалтийских республиках.Запад не замечал и не замечает преследования русскоязычного населения на бандеровской Украине, не заметит и репрессий в Прибалтике. Молчит – значит поддерживает. Практически предрешено: русские школы в Латвии будут закрыты, несмотря на то, что это явно противоречит официальной позиции Брюсселя – он опять промолчит, потому что слово американского посла много весомее. Как на всё это реагировать России?Вообще, все последние провокации Запада, от бандеровской на Украине до «русских хакерских атак» и «дела Скрипалей» — это всё возможные казус белли, поводы к войне, и Россия может сама воспользоваться одним из них. Если США опять где-нибудь «сменят режим» или нанесут ракетный удар, России тоже может где-нибудь ударить, особенно, если пострадают наши военные или русско-язычное население. При очередной американской провокации, Россия может нанести глобальный обезоруживающий удар на Украине, в Прибалтике, или в Сирии.Стратегически оправдана локальная наступательная операция России в Европе для уничтожения американских баз ПРО: они реально угрожают безопасности России. То есть первоочередными целями российского глобального неядерного удара могут быть базы передового базирования ПРО США, приближенные к российским границам в Румынии и в Польше.Поводом для такой операции России может послужить дестабилизация Прибалтики, где США могут организовать и "смену режимов" на откровенно националистические, и резонансные акции «русских террористов», с моментальной трансляцией этих событий в мировых СМИ, как они неоднократно инсценировали это в Сирии, последний раз в районе Восточная Гута. Целью этой глобальной провокации может быть дестабилизация региона по украинскому сценарию и создание предлога для размещения на его территории систем ПВО и ПРО США. Прибалтика входит в НАТО, в отличие от Украины.Базы ПРО США в Прибалтике, как и на Украине, абсолютно не приемлемы для России, поскольку могут быть использованы для стрельбы крылатыми ракетами – эта угроза может стать поводом для кризиса, аналогичного Карибскому. Напомним, тогда американцы разместили свои ракеты в Турции, сейчас они уже разместили ПРО в Румынии, заканчивают размещение ПРО в Польше, и могут продолжить эту стратегию в Прибалтике, да и на Украине.Для обезвреживания передовых американских систем вооружения, выдвинутых к нашим границам, когда США отказываются обсуждать этот вопрос, Россия может пойти на глобальный обезоруживающий удар по районам базирования ПРО США при дальнейшем обострении ситуации, поскольку эти базы ПРО становятся слишком опасными. Этот риск оправдан: всё равно война с американцами представляется неизбежной. Но этим глобальным ударом Россия уберёт непосредственную военную угрозу на своих границах.Будут ли США рисковать своей собственной безопасностью, атакуя в ответ территорию России? Скорее всего, нет, поскольку для Трампа и его единомышленников «Америка прежде всего», а не далёкие колонии у границ России. К тому же потенциал ПРО для первого удара по России с близкого расстояния будет уничтожен. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 153 Источник Похожие новости Целятся в Тегеран, а бьют по Москве и Пекину Суд над фашистскими олигархами Связисты. Путь в бессмертие

Сатанинская пляска на пепле «одесской Хатыни» Лучший фьючерс ближайшей пятилетки. Китайский рецепт для России Как понравиться Трампу Новости партнеров