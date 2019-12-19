«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»

В декабре на боевое дежурство заступили расчёты мобильных лазерных комплексов «Пересвет». Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, уникальное российское оружие будет прикрывать мобильные системы стратегического назначения. Как полагают эксперты, основным предназначением лазеров станет противовоздушная оборона. «Пересвет» является единственной в мире строевой лазерной установкой, способной наносить повреждения летательным аппаратам. По мнению аналитиков, уникальное оружие в перспективе станет компактнее и будет модернизировано для более широкого применения в войсках.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что расчёты лазерного комплекса «Пересвет» уже несут боевое дежурство в соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснащённых подвижными ракетными системами стратегического назначения.

«С начала декабря осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их манёвренных действий», — сказал Герасимов на встрече с представителями военно-­дипломатического корпуса, аккредитованными в РФ.

В состав РВСН входят восемь дивизий, эксплуатирующих грунтовые ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Такие данные 16 декабря в интервью газете «Красная звезда» озвучил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В беседе с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал логичным решение Минобороны поставить «Пересвет» на боевое дежурство в части РВСН. В то же время он не исключил, что в ближайшие годы лазерный комплекс и его модификации будут осваивать другие виды и рода Вооружённых сил РФ.

«В РВСН «Пересвет» будет заниматься противовоздушной обороной комплексов «Тополь» и «Ярс», способных преодолевать большие расстояния даже в условиях бездорожья. Лазерные комплексы будут передвигаться в колонне вместе с другими боевыми машинами, которые всегда сопровождают комплексы стратегического назначения на маршрутах боевого дежурства», — пояснил Литовкин.

Теория и практика

«Пересвет» — самоходный боевой лазерный комплекс, относящийся к классу оружия на новых физических принципах. Он начал поступать в российские войска в 2017 году в рамках действовавшей на тот момент государственной программы вооружений.

Однако впервые о «Пересвете» стало известно из послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина 1 марта 2018 года. Глава государства заявил, что появление боевого лазера и других перспективных вооружений «кратно расширяет возможности России… в сфере обеспечения национальной безопасности».

«Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае там, где нужнее всего. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — рассказал Путин.

В июле Минобороны проинформировало о завершении мероприятий по подготовке инфраструктуры для «Пересвета». В частности, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) провела обучение военнослужащих, которые будут управлять боевыми лазерными системами.

«Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке», — говорилось на сайте Минобороны РФ.

18 декабря прошлого года, выступая на коллегии военного ведомства, Владимир Путин сообщил, что расчёты лазерного комплекса заступили на опытно-боевое дежурство и начали «отработку практического применения» этого новейшего оружия.

В феврале 2019 года в очередном послании Федеральному Собранию президент рассказал, что «Пересвет» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердил «свои уникальные характеристики». Президент пообещал, что в декабре все поставленные в вооружённые силы лазерные установки заступят на боевое дежурство.

Расчёт комплекса «Пересвет»

© Кадр: видео Минобороны России

Ситуация с эксплуатацией «Пересвета» находится на постоянном контроле главы государства. Например, практические результаты войсковой эксплуатации комплекса стали одной из центральных тем на традиционном майском совещании президента с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

На основе анализа открытых источников основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил в беседе с RT, что расчёт «Пересвета» включает боевую машину с оптико-электронной системой (лазером), энергетический модуль, машину управления энергетическим модулем с прицепом-подстанцией, командно-штабную машину, машину для размещения личного состава.

Также воинская часть, где дислоцирован «Пересвет», должна быть оснащена стационарным помещением ангарного типа для базирования и обслуживания автомобильной техники комплекса, говорит Корнев.

Обеспечение противовоздушной обороны

Разработка «Пересвета», как утверждает Дмитрий Корнев, стартовала в 2012 году в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ведущий отечественный вуз России выиграл конкурс Минобороны на проведение научно-исследовательских работ (НИР) «Исследование путей создания наземного мобильного лазерного комплекса теплосилового и функционального поражения воздушных целей» (шифр — «Исправитель»). Помимо МГТУ, на право разрабатывать боевой лазерный комплекс претендовало АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Корнев полагает, что первоочередная задача «Пересвета» — обеспечение противовоздушной обороны. Комплекс способен поражать малогабаритные БПЛА, оптические средства разведки, наблюдения и целеуказания. Координаты вражеских объектов боевой лазер получает от других систем ПВО. При этом он может самостоятельно обнаруживать и сопровождать цель в оптическом диапазоне.

«Есть точка зрения, что «Пересвет» способен выводить из строя спутники, составляющие основу космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) потенциального противника. Я её не разделяю, но считаю уместным упомянуть о ней ввиду крайне скупой официальной информации о предназначении комплекса», — отметил Корнев.

Вопрос генерации мощной лазерной энергии в «Пересвете» может решаться за счёт использования малогабаритной ядерной установки, рассуждает собеседник RT. По его оценке, Россия достигла значительного прогресса в разработке компактных атомных агрегатов.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает главным преимуществом «Пересвета» «невозможность перехвата выстрела и мгновенное поражение цели». В комментарии RT он заявил, что такое оружие может наносить серьёзные повреждения обшивке летальных аппаратов (включая ракеты и боеголовки) и выжигать электронную аппаратуру противника.

Машина комплекса «Пересвет»

© Кадр: видео Минобороны России

«Основным препятствием для применения боевого лазерного оружия является недостаточная генерация. Чтобы производить луч, требуются очень габаритные источники энергии. Но у нашей страны есть необходимый технологический задел для создания более компактных устройств. Я имею в виду суперконденсаторы — промежуточное устройство между аккумулятором и батареей, которое мгновенно выдаёт электрический заряд», — отметил Литовкин.

Как полагает эксперт, «Пересвет» может стать платформой для создания разнообразного лазерного оружия, которое в перспективе будет поступать на вооружение Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России.