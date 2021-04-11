Межзвёздное разоружение: как Россия пытается убедить Францию отказаться от милитаризации космоса

Москва ожидает от Парижа поддержки российских инициатив по предотвращению размещения оружия в космосе. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Мешков. По его словам, Россия последовательно призывает своих зарубежных партнёров поддержать её начинания. Однако в последние годы Франция отказывалась присоединиться к таким проекта и вела разработки вооружения, которое потенциально могло бы быть использовано во внеземном пространстве, напомнили эксперты. Аналитики сомневаются, что официальный Париж пойдёт в данном вопросе на компромисс, пожертвовав своими политическими амбициями.

Россия ожидает от Франции поддержки инициатив, направленных на предотвращение размещения оружия в космосе. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Мешков.

По его словам, Москва и Париж «в целом разделяют необходимость обеспечения безопасности космической деятельности и её осуществления в соответствии с нормами международного права».

«Это касается предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и необходимости не допустить его превращения в новую арену противоборства», — приводит слова дипломата агентство ТАСС.

Алексей Мешков также напомнил, что Россия последовательно призывает своих зарубежных партнёров, в том числе Францию, поддержать её инициативы.

«Среди них запуск переговоров по договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Это также касается обязательств о неприменении силы или угрозы силой в отношении космических объектов, согласования мер по укреплению доверия в космосе. Важно также принять глобальные политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Рассчитываем на поддержку этих инициатив Парижем», — сказал дипломат.

Космическая оборона

Эксперты отмечают, что Франция обладает статусом космической державы, поскольку имеет возможность самостоятельно выводить на орбиту различные носители, а на её территории ведут деятельность такие крупные аэрокосмические компании, как Airbus и Arianеspace. Кроме того, Париж контролирует космодром Куру во Французской Гвиане — он расположен ближе к экватору, чем аналогичные объекты любой другой космической державы, что делает его оптимальным местом запуска спутников на геостационарную орбиту.

При этом Франция в 2017 году вместе с США, Великобританией, Израилем и Украиной проголосовала против проекта резолюции ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

В сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о недопустимости отставания страны в сфере космических технологий.

Министр обороны Франции Флоранс Парли и Эммануэль Макрон

© REUTERS/Gonzalo Fuentes

По её словам, другие космические державы занимаются милитаризацией космоса, выводя на орбиту потенциально опасные объекты, что не оставляет сомнений в их агрессивных намерениях. В этом контексте Парли особенно выделила Россию, бездоказательно обвинив её в попытке перехвата данных с франко-итальянского спутника. При этом уже в 2019 году телекомпания BFM сообщила, что Франция сама разрабатывает противоспутниковый лазер.

В июле того же года президент республики Эммануэль Макрон объявил, что намерен создать в рамках французских ВВС новое космическое командование.

«Мы будем глубже знать обстановку в космосе, мы будем лучше защищать наши спутники, в том числе и активным образом. И чтобы воплотить эту доктрину в жизнь, чтобы обеспечить развитие и расширение наших космических возможностей, в сентябре в рамках Военно-воздушных сил будет создано большое космическое командование», — заявил тогда Макрон.

Вскоре после этого Флоранс Парли презентовала новую Национальную оборонную космическую стратегию. Глава оборонного ведомства Пятой республики также сообщила, что страна будет организовывать активную оборону в космосе, и рассматривает возможность воздействия на спутники противников. Для этих целей, по её словам, будут использованы уже упомянутые мощные лазеры.

Кроме того Парли анонсировала, что Франция расширит финансирование военно-космических программ в рамках бюджетного планирования на 2019—2025 годы: помимо первоначально анонсированных вложений в €3,6 млрд, власти страны решили выделить на развитие этого направления дополнительные €700 млн.

Космическое командование ВВС Франции начало работу в сентябре 2019 года. По словам Парли, численность его персонала составила 220 человек.

Механизм сдерживания

Комментируя новую оборонную космическую стратегию Франции, в августе 2019 года МИД РФ отметил, что она вызывает у Москвы «серьёзные вопросы».

«Даже при первом прочтении стратегии возникают серьёзные вопросы к некоторым её положениям, которые российская сторона намерена адресовать французским партнёрам. В предварительном плане считаем необходимым отметить следующее. Франция стала вторым (после США) государством, которое официально признало возможность возникновения вооружённого конфликта в космическом пространстве. При этом в ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия, в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также подчеркнули, что на этом фоне «весьма показательным» становится резкое изменение подходов Франции к российским предложениям по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российские дипломаты напомнили, что в 2018 году Париж отказался поддержать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, призывавшую к диалогу по вопросу неразмещения оружия в космосе, и отказался присоединиться к международной инициативе России о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).

Кроме того, как напоминает МИД, представители Франции на международной конференции по разоружению в Женеве отвергли российско-китайский проект договора, запрещавшего вывод оружия в космическое пространство.

Ранее, как подчеркнули в дипломатическом ведомстве России, напротив, по этому вопросу между Москвой и Парижем наблюдалось конструктивное сотрудничество и взаимопонимание.

Напомним, что в последние годы Россия неоднократно предостерегала страны Запада от превращения космоса в милитаризованную зону и театр военных действий. В декабре 2019 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла три предложенные Россией резолюции по разоружению в космосе.

Выступая на тематической конференции в феврале 2020-го, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает страны Запада выработать меры, которые предотвратили бы подобный сценарий.

Российский дипломат тогда отметил, что, пока «всё более реальные очертания приобретают планы США, Франции, да и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос, ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что, пытаясь заручиться поддержкой Парижа, Москва продолжает свой курс на то, чтобы отстоять концепцию недопустимости вывода вооружения во внеземное пространство.

"США смогут одолеть Россию, если…": В Sohu выдали два варианта на случай открытой войны «Россия понимает, что если Франция, которая является ядерной державой, поддержит её инициативу, появится реальная перспектива убедить глобальную общественность и таким образом сохранить космос мирным. У Москвы есть осознание необходимости создать механизм, который бы предотвращал размещения оружия в космосе, чтобы он не превратился в арену боевых действий. Именно поэтому Россия пытается найти компромисс, договориться с Францией», — говорит Кнутов.

Он также напомнил, что сейчас Франция располагает спутниками оптической и радиотехнической разведки, но у неё пока нет боевых спутников.

«Страна взяла такой курс из-за амбиций Макрона, который хочет, чтобы Франция была державой №1 в ЕС, имела свои космические силы, размещала боевые спутники в космосе», — пояснил военный эксперт.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченков комментарии RT также положительно оценил инициативы России.

В то же время он выразил мнение, что космическая политика стран Запада на практике будет выстраиваться, ориентируясь на планы США в этой сфере. Несмотря на предложенный Россией и Китаем в Совбезе ООН механизм для предотвращения размещения оружия в космосе, США и их западные союзники эту инициативу блокировали, напомнил он.