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Межнациональный код: как в России будут укреплять идентичность

30 марта 2021, 22:50  •  63 • Политика
Развитие общероссийской идентичности и гражданского самосознания имеет принципиальное значение для страны. Властям нельзя допустить агрессивного и неуважительного отношения к представителям какой бы то ни было национальности. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 30 марта. По словам главы государства, деление на «чужих» и «своих» не лучший пример для подрастающих поколений. Президент также отметил, что патриотизм — это не врожденное качество, наоборот, он формируется в течение жизни человека. По словам экспертов, за последние годы наблюдается снижение уровня национализма. Однако многие вопросы по-прежнему требуют тщательного внимания. В частности, проблема адаптации мигрантов в российское общество, взаимоотношение властей с молодым поколением, развитие внутреннего туризма и совершенствование механизмов, позволяющих людям из разной культурной среды регулярно общаться друг с другом.

Все свои

На сегодня более 80% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, отметил в начале заседания Владимир Путин. Тем не менее речь идет о весьма чувствительной теме, которая требует постоянного внимания со стороны властей, а также представителей разных общин. По словам президента, в основе большинства «горячих точек», которые сейчас полыхают на карте мира, экономические и политические причины. Однако нельзя забывать о межнациональной и религиозной нетерпимости, которая зачастую стоит у истоков тех или иных конфликтов.
Достаточно, например, вспомнить геноцид в Руанде в 1994 году, когда вражда между хуту и тутси привела к сотням тысяч жертв среди мирного населения. Религиозные и этнические факторы сыграли важную роль при распаде бывшей Югославии. При этом боевые действия на Балканах также сопровождались массовыми убийствами невооруженных граждан. В XXI веке ситуация не стала лучше: сообщения о притеснении уйгуров в Китае или происходящих сейчас этнических чистках в Тыграе (северная провинция Эфиопии) регулярно пополняют обложки мировых СМИ.
Для многонациональной России, которая в 90-е годы столкнулась с проблемой сепаратизма, развитие общероссийской идентичности и гражданского самосознания имеет принципиальное значение. По словам Владимира Путина, в РФ нельзя допустить агрессивного и неуважительного отношения к представителям какой бы то ни было национальности.
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Деление на «чужих» и «своих» не лучший пример для подрастающих поколений. Гражданское самосознание, так же как и патриотизм, не дается при рождении, они формируются. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют средства массовой информации, всей нашей общественной средой: культурой, наукой, образованием, — уверен президент.
В России, однако, пока существует некое непонимание между властью и молодежью, которые периодически говорят на разных языках, считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
— Надо отметить, что методы, которые используются сейчас, во многом устарели и не отвечают реалиям XXI века, изменившимся условиям и менталитету людей, хотя, безусловно, системные изменения в последнее время наблюдаются, — пояснила «Известиям» эксперт. — Подчеркну, что крайне важно говорить с молодежью на ее языке. Ведь зачастую патриотизм в понимании молодежи — это не только безусловно важное уважение к истории. Для молодежи патриотизм — это больше возможность гордиться своей страной в настоящем.

Туризм и образование

В России за последние годы наблюдается снижение уровня национализма. Однако для того, чтобы ситуация не ухудшилась, важно уделять этой теме пристальное внимание. В частности, речь идет о социально-культурной адаптации иностранных граждан, напомнил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
К слову, сенатор Лилия Гумерова на прошедшем заседании предложила создать в РФ единую систему учета детей мигрантов. При этом, по оценке Минпросвещения, сейчас в российских школах около 140 тыс. таких учеников. По мнению Владимира Путина, число детей мигрантов в отечественных образовательных учреждениях должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской языковой и культурной среде. Президент также добавил, что власти будут всячески пресекать попытки конфликтов между диаспорами в России. По его словам, это касается как граждан России, так и трудовых мигрантов.
По мнению экспертов, РФ нужно активнее развивать механизмы, позволяющие молодым россиянам из разной культурной среды взаимодействовать и общаться друг с другом. Речь может идти об образовательных проектах, форумах, конкурсах, фестивалях или лагерях.
Важно, чтобы люди познавали культуру и традиции других народов России. У нас иногда между молодежью возникают проблемы только из-за того, что люди не понимают обычаи другого человека, — добавил Ильдар Гильмутдинов. — Важна мобильность населения, чтобы, например, ребята с Северного Кавказа имели возможность приезжать в другие регионы. Если условия создаваться не будут, то молодежи станет всё тяжелее понимать своих ровесников, проживающих в других частях страны.
В укреплении патриотизма положительную роль может сыграть развитие внутреннего туризма. Несмотря на многообразность РФ, сегодня граждане в целом мало ездят по стране. Если говорить про этнокультурный туризм и поездки с такой составляющей, то от общего объема они и вовсе составляют не более 10%, посетовала глава Ростуризма Зарина Догузова. По словам проректора РТУ МИРЭА Игоря Тарасова, культура внутреннего туризма в РФ начала активно развиваться только последние два года. Поэтому граждане пока еще не в достаточной мере знают, сколько всего можно увидеть в России от Калининградской области до Камчатки и от Таймыра до гор Кавказа. В связи с этим необходимо больше популяризировать и рекламировать страну среди россиян и развивать различные виды туризма, в том числе образовательный, отметил эксперт.
Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
В Ростуризме уже приступили к созданию национальной сети брендовых маршрутов разной продолжительности, в которых продумано всё под путешественника, сообщила Зарина Догузова.
— Это быстрый и удобный доступ к информации об этих маршрутах, понятная, продуманная логистика на всем пути, где предусмотрено, по сути, всё: от остановок для отдыха, вкусной аутентичной еды и вплоть до санитарных зон, — пояснила она.
По мнению президента Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргариты Лянге, именно этнографический туризм чрезвычайно важен для укрепления национальной идентичности. К слову, это уже осознали во многих странах мира. Так, Скансен — этнографический музей под открытым небом на острове Юргорден в Стокгольме — принимает ежегодно 6 млн посетителей.
— Этнопарки в Швеции — это структуры, которые занимаются не просто туризмом, но и скреплением нации. Это инструмент этнической консолидации населения. И если в Норвегии есть один этнопарк на 12 тыс. человек, а в Швеции один на 8 тыс. человек, то в России всего 57 таких комплексов. Хотя у нашей страны огромный потенциал развития этого направления, так как на территории РФ проживает свыше 190 народов, — рассказала «Известиям» эксперт.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Тем не менее нельзя забывать и о необходимости развивать инфраструктуру в регионах, поскольку туристы в России периодически могут столкнуться, например, с отсутствием дороги. Кроме того, существует проблема с завышенными ценами в отелях и недостаточным качеством обслуживания, что также отталкивает россиян от путешествия по стране и знакомства с обычаями соотечественников.

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