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«Междуречье»: «Клиническая смерть проекта Молдова»

27 апреля 2021, 00:45  •  78 • Украина
Выхода нет – общество расколото, а партии ведут между собой ожесточённую борьбу
«23 апреля главные государственные институты Молдовы окончательно себя скомпрометировали. И этот день стоит считать датой «клинической смерти» проекта под названием Республика Молдова»,
– говорится в статье молдавского журналиста Сергея Ткача, опубликованной на его авторском сайте «Междуречье».
И произошло это потому, что Конституционный суд Молдовы стал выше Основного закона страны.
По мнению журналиста, начиная с 2009 года, КС становится всё более активным участником политического процесса в стране и начинает принимать решения, которые не входят в его компетенцию, зато такие решения выгодны определённым не только внутренним политическим силам, но и внешним. Так было с вынесением вердикта по поводу русского языка – тогда Декларация о независимости была поставлена выше Конституции. Затем – внесение изменений в основной закон страны о выборах президента в парламенте в 2016 году, а ещё спустя три года – целая серия решений, спровоцировавших двоевластие. И последний вердикт КС – «признание наличие обстоятельств для роспуска парламента, вопреки собственным же решениям 2019 года», отмечает автор.
«Такие действия, явно политические по своей сути, полностью уничтожают репутацию института и саму инстанцию, которую язык не позволяет назвать высокой. Это была долгая дорога юридических фальсификаций, политического угодничества и попрания Основного закона. Это и есть признаки клинической смерти института»,
– уверен Сергей Ткач.
Но не лучше обстоят дела и в законодательном органе, в котором ещё при олигархе Владе Плахотнюке депутаты стали самым настоящим товаром, их активно скупали и перекупали и при Плахотнюке и после него не прекратили порочную практику, тем самым приговорив к смерти и сам законодательный орган.
«23 апреля парламент объявил войну Конституционному суду, выйдя за пределы Основного закона, как нарушил же его ранее и сам Конституционный суд. Сразу два государственных института вышли за рамки правового поля»,
– отмечает журналист.
Однако не только парламент и Конституционный суд нарушили Конституцию – президент тоже не осталась в стороне. Именно Майя Санду явилась инициатором процесса уничтожения государственных институтов, забыв о том, что президентские полномочия в Молдавии сильно ограничены, а страна является парламентской республикой, напоминает автор.
Санду начала войну с правительством и парламентом, делала попытки подчинить себе генерального прокурора, оказывала давление на судей, в том числе и на судей КС, а в критический момент вместо поиска компромиссного решения обратилась в прокуратуру и к силовикам, а также призвала граждан страны выходить на улицу. Кроме того, все свои действия президент Молдавии согласовывает с внешними партнёрами – послом США Дереком Хоганом, с президентом Румынии и прочими европейскими политиками и чиновниками – иностранное вмешательство во внутренние дела страны стало повседневной практикой.
«Всё это указывает на марионеточный характер деятельности нынешнего главы государства и её окружения. О том, что Молдова стала проходным двором для иностранных спецслужб, говорит и скандальное похищение в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса»,
– отмечает Сергей Ткач.
И всё это происходит на фоне эпидемии коронавируса, кризиса в здравоохранении и чрезвычайном положении в стране.
По мнению журналиста, у страны есть единственный выход – полная перезагрузка: принятие новой Конституции, досрочные выборы в парламент и выборы президента, отзыв всех судей КС. Однако он понимает, что в современной Молдавии сделать это будет невозможно: общество расколото, а партии ведут между собой борьбу не на жизнь, а на смерть.
«Поэтому, дату 23 апреля 2021 года можно назвать днём клинической смерти проекта Республика Молдова. Сегодня Молдова как человек, находящийся в состоянии комы. И далеко не факт, что новые, самые изощрённые попытки и манипуляции вывести его из этого состояния могут увенчаться успехом. Организм ещё может с чужой помощью определённое время отправлять свои жизненные функции. Но в таких случаях говорят, что пациента от неминуемого может спасти только чудо. Главный вопрос – понимают ли это граждане страны, которые станут главными жертвами необратимых процессов?»,
– констатирует Сергей Ткач.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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