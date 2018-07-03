Международный уровень: к 2022 году в России могут ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В Роспотребнадзоре заявили о намерении к 2022 ввести году обязательный ЕГЭ по иностранному языку. В ведомстве также отметили, что экзамен будет разделён на два уровня: базовый и профильный. Эксперты и педагоги поддержали эту инициативу. В то же время они отметили, что прежде необходимо решить ряд вопросов, связанных с подготовкой учителей и качеством учебных материалов.

В России планируется к 2022 году ввести обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

«С 2022 года будет введён иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания​​​. Мы учитываем результаты ОГЭ для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведём, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет двухуровневый. То, что английский будет разделён на два уровня, выходит из стандарта 2010 года», — пояснил Кравцов.

Об этом же ранее заявляла и министр просвещения Ольга Васильева. В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным она сообщила, что планируется с 2022 года ввести экзамен по иностранному языку, а в 2020 опробовать этот проект в 19 регионах.

Говоря о ситуации с иностранными языками в России в целом, министр в интервью RT сказала, что в ближайшее время не планируется вводить второй обязательный иностранный язык, так как это очень большая нагрузка на учеников и преподавателей.

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно, английский — это язык международного общения на сегодняшний день», — сказала Васильева.

«Правильный путь»

Представители учебных заведений положительно оценивают инициативу министерства. По мнению директора московской школы №548 Ефима Рачевского, в свете усиления позиций России на международной арене и развития взаимодействия с зарубежными странами улучшение качества обучения иностранным языкам просто необходимо.

«Правильный путь наметила министр образования Ольга Васильева, сделала она это ещё год назад, когда впервые сказала об этом. Правильно делает Рособрнадзор, что вводит этот экзамен. Сегодня, когда мы говорим о необходимости построения цифровой экономики, цифровой культуры, новой инженерии, то без языка международного общения, а таковым пока является английский, обойтись невозможно. Но надо изменить методики и технологии, учебники, организовывать языковые практики», — подчеркнул он.

© Агентство городских новостей «Москва»

Такого же мнения придерживается и директор ГБОУ школы №606 с углублённым изучением английского языка Пушкинского района, кандидат педагогических наук, член Ассоциации лучших директоров России Марина Шмулевич. В беседе с RT она пояснила, что иностранный язык любому специалисту даёт доступ на международный уровень и открывает более широкие горизонты.

«То, что предложила министр просвещения, это разумно. Когда ребёнок выходит из стен образовательного учреждения, ему стыдно не знать международного языка. Это отсекает возможность быть в центре событий, получать информацию», — пояснила педагог.

По оценке Шмулевич, реализовать программу министерства не так сложно «при грамотном подходе, и при том, что этим будут заниматься профессионалы». По её мнению, необходимо сделать несколько уровней экзамена: более сложный вариант будут сдавать те, для этого иностранный язык — профильный, более лёгкий — те, для кого он будет лишь вспомогательной дисциплиной.

«Когда ввели базовую математику и профильную, никто не переходил на специальную программу, базу должны знать все. Я считаю, что с английским языком тоже должно быть такое разделение», — заключил директор ГБОУ школы №606.

Подготовительная работа

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина рассказала, что для реализации инициативы нужно будет провести огромную работу во всех сферах.

«За этим стоит не одна, а несколько комплексных проблем — уровень подготовки учителей, материально-техническая база, качество учебной литературы, возможности практиковаться с носителями языка. Для того, чтобы 2022 год не обернулся низкими баллами для большинства выпускников, их необходимо решать уже сейчас», — подчеркнула она.

Духанина также отметила, что на сегодняшний день не все преподаватели обладают достаточными навыками для подготовки школьников к ЕГЭ по иностранному языку. Особенно в сельских учебных заведениях некоторые педагоги по иностранному языку «не владеют в совершенстве фонетическими и грамматическими нормами». Необходимо менять и содержание учебников, где недостаточно хорошо продумано распределение работы в классе и дома.

«Когда мы проводили контрольную закупку линейки учебников по английскому языку, продавцы рекомендовали вместе с учебником и рабочей тетрадью купить также материал для учителя и для родителя, поскольку практика продаж говорит о том, что ребёнок не может сделать домашнее задание самостоятельно, а родитель даже со знанием языка без инструкции автора не сможет ему помочь», — отметила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

В 2018 году можно было сдать ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Об этом сообщила руководитель Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тыс. человек, из них более 85 тыс. записались на экзамен по английскому языку», — отмечается в пресс-релизе ведомства.