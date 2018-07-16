Международный уголовный суд двадцать лет спустя

На пути к ликвидации международного права и замене его глобальным правом

Двадцать лет назад, 17 июля 1998 года, был подписан Статут Международного уголовного суда (МУС, Суд).

В день открытия Суда Слободан Милошевич, находившийся в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) и не признававший его легитимность, заявил судьям, что их незаконность становится всё более очевидной. Надежды на то, что, будучи созданным на правовых основаниях (в отличие от трибуналов ad hoc, созданных в обход международного права), МУС станет судом справедливости, не оправдались.

Деятельность МУС можно рассмотреть через призму такого вопроса, как количество оправданий. Некоторые специалисты считают, что высокая степень оправданий в деятельности МУС является доказательством его объективности и беспристрастности. Однако для международного суда данный аргумент неубедителен.

Во-первых, в международном уголовном судопроизводстве давно сложилась практика выдвижения обвинений с целью последующих оправданий. Так, МТБЮ, обвинённый в антисербском уклоне, выдвинул ряд обвинений в отношении лиц, несущих основную ответственность за бойню на территории бывшей Югославии в начале 1990-х. Однако все эти лица впоследствии были оправданы. Некоторые – триумфально (как, например, лидер албанских боевиков в автономном сербском крае Косово и Метохии Р. Харадинай, которого МТБЮ умудрился оправдать дважды!).

Во-вторых, и это главное, оправдание тех или иных лиц в международных учреждениях есть не результат действия права, а результат определённой политики.

Собственно оправданий в МУС не так уж много. Больше дел, которые просто рассыпались. Таким, например, было дело против президента Кении У. Кениатты и вице-президента С. Руто. В рамках «кенийского досье» прокурор МУС выдвинул обвинения против шести человек, но до суда дошли лишь двое. Судьям пришлось прекратить процесс в связи с… отсутствием свидетелей (!), хотя процесс продолжался уже более двух лет. Никакого отношения к праву это дело не имело. «Кенийское досье» было следствием политического давления на руководство Кении. В практике международной юстиции кандидатов в судьи выдвигают государства, которые имеют прямые интересы в сохранении или смене власти в тех или странах.

Особенно явно связь между гражданством судьи и результатом судебного процесса прослеживается в деле бывшего вице-президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Пьера Бембы, недавно оправданного.

Ж.-П. Бемба был арестован и передан в МУС в 2008 году. Обвинение против него состояло в том, что он откликнулся на просьбу тогдашнего президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) А.Ф. Патассе и направил ему помощь для подавления военного мятежа. Прокурор МУС утверждал, что ряд военнослужащих из контингента, направленного Ж.-П. Бембой, совершили военные преступления, а раз так, то ответственность за них несёт тот, кто этих солдат в ЦАР послал. При этом война в ЦАР была начата внутренними вооружёнными группировками, пытавшимися свергнуть законное правительство А.-Ф. Патассе. Войска, отправленные Бембой, были интегрированы в армию ЦАР и находились под командованием властей ЦАР. Соответственно, за преступления, совершённые в ходе вооружённого конфликта в этой стране, несут ответственность их непосредственные участники. Однако никто из граждан ЦАР обвинён не был! За центральноафриканскую бойню 2000-х гг. ответственным был назначен бывший вице-президент Демократической Республики Конго! Здесь важно было создать международный судебный прецедент показательного наказания государственного деятеля за оказание законной военной помощи другому государству.

Вся деятельность Международного уголовного суда за двадцать лет сосредоточена исключительно на Африке: именно здесь глобальная элита отрабатывает новое глобальное право. Дело Ж.-П. Бембы рассматривалось десять лет. Судебная палата приговорила его к 18 годам лишения свободы, однако в мае 2018 года Апелляционная палата оправдала его.

Судебная палата, вынося Бембе обвинительный приговор, прекрасно понимала, что выносит неправосудный приговор! Все факты говорили о том, что войска Бембы не подчинялись вице-президенту ДРК, а находились в распоряжении центральноафриканского командования. Однако судьи судебной палаты представляли государства, которые заинтересованы в создании вышеназванного прецедента, а судьи Апелляционной палаты (точнее – большинство этих судей) представляли государства, заинтересованные в обратном. Обратим внимание на два обстоятельства, которые, на наш взгляд, оказали решающее влияние на оправдание Ж.-П. Бембы.

1. Президентские выборы в Демократической Республике Конго. Несмотря на то, что выборы в ДРК должны были состояться ещё три года назад, глава этой республики Жозеф Кабила постоянно откладывает их. Восхищает реакция «международного сообщества»: оно относится к незаконным действиям с удивительным «пониманием». Молчат западные демократии, молчит Африканский союз (АС). А ведь как смел был АС, когда санкционировал вооружённое вторжение в Гамбию, президент которой не покинул свой пост через пять минут после истечения срока его полномочий! А тут молчат…

В очередной раз Ж. Кабила назначил выборы на декабрь 2018 г., и сделал это тогда, когда у него не осталось реальных соперников. Именно в этот момент в Международный уголовный суд поступило письмо от американского посла Коэна, который попросил Суд … освободить Ж.-П. Бембу! Бемба – серьёзный соперник Ж. Кабилы, именно поэтому он в своё время и был устранён с политической сцены ДРК!).

2. А судьи кто? Демократическая Республика Конго – одно из самых богатых по природным ресурсам государств мира. Борьба за Конго всегда носила жёсткий характер. И вопрос о том, кто управляет Конго, является принципиально важным. Отметим, что председателем Апелляционной палаты, оправдавшей Ж.-П. Бембу, является гражданка Бельгии, ну а Бельгия – бывшая метрополия Конго…

Оправдание Бембы стало результатом борьбы различных международных кланов на почве МУС. Между тем, после того как Бемба был оправдан, он … остался в тюрьме. Объяснили это тем, что он отбывает свой срок за другое преступление – за представление ложного свидетеля во время своего процесса. Однако наказание Бембы за это преступление составляло всего год, он же отсидел в тюрьме уже почти десять лет! Так что ставка в деле Бембы – не судьба одного человека, а судьба природных богатств Конго.