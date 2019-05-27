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Международный трибунал по морскому праву выступил на стороне Киева по инциденту в Керченском проливе

27 мая 2019, 16:39  •  118 • В России

В славных традициях украинских перемог последнего времени свое решение по инциденту в Керченском проливе огласил в субботу Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. Судьи трибунала рассматривали заявление Украины, требовавшей принять временные обеспечительные меры и вернуть Незалежной два артиллерийских бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», нарушившие и порядок прохождения через Керченский пролив, и государственную границу России при этом 25 ноября прошлого года, и задержанные за это. В итоге 22 украинских военных моряка и два сотрудника СБУ оказались за решеткой, и в отношении них сейчас возбуждены уголовные дела и ведется следствие.

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном мореФото: Алексей СТЕФАНОВ

Как и следовало ожидать, судьи трибунала приняли сторону Киева и потребовал от Москвы и освободить украинских моряков, и вернуть Украине стоящие сейчас на приколе у российских причалов арестованные украинские плавсредства. При этом, что небезынтересно, трибунал не стал требовать от Москвы прекратить возбужденные уголовные дела в отношении украинских моряков или отказаться от возбуждения новых уголовных дел.

Как сказано в резолюции суда, решения трибунала окончательны и не подлежат обжалованию участвующими в споре сторонами. И вот тут в Киеве могли бы праздновать перемогу, в лучших традициях а’ля Порошенко, но в тех же самых традициях украинского «колеса генотьбы» всякая перемога неминуемо оборачивается зрадой, и чем весомей и внушительней выглядит перемога, тем больше и огорчительнее окажется зрада.

Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк и командир малого артиллерийского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица

Так, скорее всего, будет происходить и в этом случае. Дело в том, что Россия еще до начала рассмотрения заявления Украины официально известила Международный морской трибунал (ММТ) официально известила эту структуру, что не признает его юрисдикции по разбору данного инцидента, и любые его решения не будут иметь для Москвы никаких правовых последствий. И это не какие-то нововведения. Россия сделала оговорки о признании ограниченной юрисдикции ММТ еще в тот момент, когда подписывала базовые документы о трибунале. Равно, как и многие другие государства. В том числе и Украина. И в том соглашении четко оговорено, что вопросы суверенитета, к чему и относится нарушение госграницы, не являются предметом рассмотрения ММТ и не входят в его юрисдикцию.

Оружие на борту украинского буксира. ФОТО Евгений ПОПОВ/ВГТРК

Что, собственно, и продемонстрировал МИД РФ, уже отреагировав на решение ММТ.

- Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, - говорится в сообщении МИД РФ для СМИ. - На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь.

Путину пожаловались на "перетекание проверок" бизнеса

По закону ВМСУ обязаны были оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Логично? Вполне. И логично, и последовательно. Но кто сказал, что Киев способен действовать таким образом? Во всяком случае, за предыдущие 5 лет на Украине никто ничего такого не демонстрировал. И, похоже, что все в этой сфере продолжается по-старому.

- Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала, - заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя решение трибунала. Что же, значит, тем горше для Киева будет очередное разочарование. Упрямство украинской стороны лишь оттянет возвращение украинских моряков домой, а о возвращении практически трети ВМС Украины и вовсе придется, наверное, забыть.

На перехват рейдеров вышли погранкатера ФСБ России. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

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