Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Политика

Международный суд отказал Украине в иске по Крыму

16 марта 2020, 16:35  •  16 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юристы согласились с точкой зрения России
Международный арбитраж в Гааге не уполномочен решать вопрос о принадлежности Крыма. Такой ответ получил Киев в ответ на требование компенсации от Москвы за потерю прав на часть акватории Черного и Азовского морей.
В сентябре 2016 г. Украина затеяла судебное разбирательство против России, указывая, что та, забрав Крым, лишила Незалежную дохода от использования морских зон, в том числе природных богатств в акватории. В иске Киева было указано, что судьи арбитража должны вынести решение "по суверенитету одной из сторон над Крымом", передает ТАСС.
Россия еще в 2016 г. заявляла, что Гаагский арбитраж не обладает юрисдикцией решать подобные вопросы. Теперь, спустя несколько лет, в суде согласились с этой позицией.
Сейчас у Украины есть время до ноября, чтобы переформулировать свой иск, оставив исключительно экономические требования. В противном случае он будет вовсе отклонен. Если иск будет уточнен, Москва получит возможность до августа 2021 г. дать на него ответ.
Ранее глава МИД Незалежной Вадим Пристайко заявил, что арбитраж в Гааге заставит Россию ответить за захват крымских богатств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 02:35
Почему военный вертолёт обстрелял жилой дом в Чите: Минобороны прокомментировало инцидент
16 марта 2020, 12:35
Новая провокация в Чёрном море? Украинские моряки заявили, что их опять "обижают" русские
16 марта 2020, 14:35
"Сайентология вмиг поставит на ноги!": Обессиленный Яценюк госпитализирован в Киеве
16 марта 2020, 03:35
Вам рассылка: пенсии россиянам будут назначаться автоматически
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2020, 06:35
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
14 марта 2020, 20:35
Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия объявила, что снизила цены на нефть: Новак оценил последствия
10 марта 2020, 07:35
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Россия справится с обвалом цены на нефть
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
12 марта 2020, 00:35
"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.