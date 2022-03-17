Международный суд ООН вынес предварительное решение по делу «Украина против России»

У этих господ нет ни юридических, ни моральных прав выступать судьями России

16 марта в Международном суде ООН (МС ООН) было объявлено предварительное решение по иску Украины против России. Напомним, что 26 февраля украинские власти подали жалобу на Россию в Международный суд ООН в Гааге. Дело получило лицемерное название «Обвинения в геноциде в нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

Смысл ссылки на геноцид очевиден: во-первых, привлечь к себе симпатии мирового сообщества и, во-вторых, обеспечить рассмотрение своей жалобы в Международном суде. Дело в том, что Россия (точнее, позднегорбачевский СССР) в своё время допустила роковую ошибку, признав автоматическую юрисдикцию МС ООН, если спор касается Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 года.

7 марта состоялись слушания по срочному запросу Украины, чтобы до рассмотрения их иска по существу суд вынес решение о так называемых предварительных мерах защиты. Россия отказалась участвовать в этих слушаниях, назвав иск Украины «абсурдным». Во многом это было правильное решение, ибо нас погружают в зазеркалье, выдвигая иск геноцидной власти к государству, стремящемуся остановить геноцид.

Однако отказ России от участия в слушаниях имел и негативную сторону. Украина получила ничем не ограниченное право лгать, что и делали украинские представители и их западные наёмники (наёмники в прямом смысле слова: большинство юристов в команде Украины – западные «варяги»). Позиция России была не просто отброшена, она подверглась глумлению и со стороны представителей украинской власти, и со стороны «респектабельных» западных юристов.

Место России на заседании МС ООН 16 марта 2022 г.

После слушаний Россия направила в суд заявление о том, что иск Украины не должен не только рассматриваться, но и быть принят. Причина проста: МС ООН рассматривает не конкретные ситуации, а юридические споры между государствами, а как раз спора между Украиной и Россией по применению Конвенции нет. Есть «спор» о фактах, но не о правовых нормах.

Однако МС ООН давно находится под контролем Запада и его сателлитов. В обстановке юридической войны (отметим в очередной раз – это не аллегория!!!) суд не мог так просто увидеть очевидное (отсутствие спора) и по существу встать на сторону России.

Поэтому МС и выносит 16 марта решение, которое прямо противоречит статуту суда и принципам международного судопроизводства:

1. Суд заявил, что юридический спор между сторонами имеет место, а значит:

2. Суд обладает primafacie юрисдикцией по иску Украины;

3. Российская Федерация обязана:

– немедленно прекратить начатые ею 24 февраля 2022 г. военные действия на территории Украины;

– обеспечить, чтобы любые воинские или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут быть направляемыми или поддерживаемыми Россией, а также любые организации и лица, которые могут быть подчинены её контролю или находящиеся под её руководством, не предпринимали никаких шагов для содействия военным операциям.

Суд принял это решение 13 голосами против 2. Против проголосовали российский судья К.Г. Геворкян и китайский судья Си.

За проголосовали судьи из США, Франции, Германии, Словакии, Японии, Австралии – «цвет» русофобского мира. Так же голосовали судьи из развивающихся стран: Ямайки, Уганды и другие хорошо известные прислужники Запада: судья из Ямайки П. Робинсон – зловещий председатель судебной палаты, судившей Слободана Милошевича; мадам из Уганды Дж. Сибутинде – она «хорошо отличилась» на суде против президента Либерии Ч.Тэйлора; судья Юсуф, якобы представляющий Сомали, но который уже 40 лет живет на Западе и никакое Сомали никак не «представляет» (особенно на фоне фактической утраты Сомали своей государственности в последние три десятилетия).

В нижнем левом углу – судья Робинсон, «герой» процесса против Милошевича

Мы называем людей с прочной репутацией западных холуев. К ним присоединились судьи из Бразилии и Индии. Индийский судья отличился особо: если Бразилия заняла позицию осуждения России и в Генеральной Ассамблее ООН, то Индия воздержалась по всем антироссийским резолюциям и в ГА ООН, и в Совете ООН по правам человека. А здесь такой сюрприз со стороны индийского судьи! Индиец явно не отражает дипломатическую позицию своего государства (что вызывает вполне определённые предположения).

Следует отметить, что один пункт Распоряжения МС ООН от 16 марта был принят единогласно. Он звучит так: «Обе Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор или усложнить его решение». Данный пункт очевидным образом является результатом дипломатических усилий, которые имеют место и в органах судебных. Согласие с этим пунктом российского судьи подтверждает такое предположение. Ещё больше его подтверждает «возмущение» со стороны нанятого Украиной судьи Доде. Судья Доде выразил своё раздражение тем, что суд посмел сделать обращение не только к России, но и к Украине! Тем не менее… проголосовал за него тоже!

Так что расклад сил среди судей не совсем точно отражает арифметику 13:2…

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Судебная процедура в МС ООН громоздка и длительна. Правда, с одной оговоркой: если иски подаются против США и других западных стран. Так, суд десять лет (!) решал вопрос о том, обладает ли он юрисдикцией по иску Ливии против США и Британии. И в итоге установил, что такой юрисдикцией он не обладает.

Ничуть не более скор МС ООН в решениях по делам о геноциде, хотя здесь любой суд должен проявить оперативность. Дело о геноциде Боснии и Герцеговины против Сербии и Черногории суд рассматривал … 13 лет. А иск о геноциде, поданный Хорватией против Югославии и встречный иск Югославии против Хорватии, – 16 лет!

Международный суд ООН может работать и быстрее, когда затронуты интересы сразу многих западных государств. Так, для защиты своих коллективных интересов (заключавшихся в оправдании агрессии против Союзной Республики Югославия в марте-июне 1999 года) западные страны в течение нескольких недель отклонили иск СРЮ. Между прочим, дело тогда тоже касалось Конвенции о геноциде. Десять западных государств, почти все представители которых сидели в составе суда, заявили, что суд не имеет юрисдикции по делу, – и продолжили бомбардировки Югославии!

Недопустимо всё это забывать. Надо хорошо помнить, с кем мы столкнулись в Гааге. У этих господ нет ни юридических, ни моральных прав выступать судьями России.