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Международный суд ООН хочет, чтобы Россия отменила запрет на деятельность экстремистов из меджлиса

20 июля 2018, 21:24  •  135 • Война
Готовится плацдарм для ведения диверсионно-террористической войны, которая выплеснется и на Украину, и в Европу
Международный суд ООН потребовал от России возобновить в Крыму работу запрещённого в России меджлиса крымско-татарского народа. Это требование стало реакцией на обращение Украины от 19 апреля с. г. с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет на деятельность меджлиса согласно постановлению Международного суда ООН от 2017 года.
Замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль заявила, что Россия должна проинформировать ООН о предпринятых в этом направлении мерах до 19 января 2019 г.
Направляемый Турцией и Соединёнными Штатами меджлис, перенёсший свою деятельность из Крыма на Украину, предлагает законодательно присоединить Херсонскую область к Крыму и образовать крымско-татарскую автономию с выходом к Азовскому и Чёрному морям, а через них – к берегам Грузии, Турции, Балкан и Южного федерального округа Российской Федерации.
Создать такую автономию значило бы создать у южных границ России плацдарм для ведения диверсионно-террористической войны, которая выплеснется и на Украину, и в Европу. Украина проиграет первой: если США сочтут выгодным для себя вывести из подчинения Киева крымско-татарскую автономию в Херсонской области, они это сделают. Этим и вызвано нынешнее решение Международного суда ООН, который ранее, в 2009 году, уже заставил Киев отдать Румынии богатый газом шельф у о. Змеиный в Чёрном море.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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