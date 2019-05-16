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Международный скандал? Британские СМИ призвали от лица Меркель "объединить Европу" против России. Но канцлер не в курсе

16 мая 2019, 15:54  •  105 • Политика
Британские СМИ от лица Ангелы Меркель призвали "объединить Европу" против глобальных вызовов со стороны России и Китая. Но сама канцлер ФРГ не в курсе - поскольку в действительности говорила в интервью об общих интересах России и Европы. И такое вольное обращение с её словами может вызвать международный скандал.
Международный скандал? Британские СМИ призвали от лица Меркель "объединить Европу" против России. Но канцлер не в курсе.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала большое интервью с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, посвящённое предстоящим выборам в Европарламент. В нём политик говорила о необходимости объединить усилия Европы и России против политики США по Ирану. Однако британские СМИ исказили её слова, приписав призыв объединить Европу против России и Китая.
В интервью Меркель говорит об огромном значении выборов, которые должны стать "особенными", и о своем чувстве ответственности за будущее Европы, которой предстоит заново найти своё место в изменившемся мире.
"Некоторые реалии, сложившиеся в послевоенное время, уже не действуют", - говорит она.
Так, настаивает Ангела Меркель, на сегодня у Европы есть общие интересы с Россией и Китаем - по вопросам, в которых европейская политика резко расходится с США. В качестве примера она приводит ядерную сделку с Ираном и сетует, что ЕС трудно что-то противопоставить американским санкциям из-за слабости евро относительно доллара.
Журналист также задал ей вопрос о том, как глобальные вызовы со стороны России, Китая и США влияют на Европу. В ответ Меркель заявила: "Они снова и снова заставляют нас искать компромиссы. Иногда это утомительно из-за разных интересов. Но нам это удаётся". В качестве положительного примера она привела позицию по украинскому конфликту, очевидно, имея в виду совместную работу с Россией над Минскими соглашениями.
Однако такая выдержанная формулировка, очевидно, не устроила британскую The Guardian. Газета, провоцируя международный скандал, приписала Меркель призыв создать в Европе "единый фронт" против России и Китая. Так в перевранной цитате появились рассуждения о "вмешательстве России в выборы" и покушениях Китая на "экономическое влияние и цифровую монополию США".
Эту же трактовку предложила своим читателям Русская служба BBC. Добавим, интервью в Süddeutsche Zeitung распространяется по платной подписке, а The Guardian пересказывает его, ссылаясь на эксклюзивный доступ.

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