«Международный произвол»: почему Лондон не раскрывает результаты расследования дела Скрипалей

Лондон уничтожает улики, связанные с расследованием отравлений Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он также напомнил, что британские власти до сих пор отказываются передать Москве какие-либо данные о ходе следствия и предоставить доступ к российским гражданам. Эксперты полагают, что ликвидация улик позволит Британии скрыть результаты расследования, поскольку они не подтвердили причастность России к инциденту в Солсбери. Аналитики также считают, что из «солидарности» страны Запада не станут требовать от Лондона доказательств обвинений в адрес Москвы.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил о том, что британские власти стремятся ликвидировать улики по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипаль. Таким образом, теряется возможность проверить достоверность выводов следствия в будущем.

«Уничтожаются практически все улики. В случае если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить. Когда мы говорим о завесе секретности вокруг этого расследования, мы также имеем в виду то, что уже сейчас нет никаких вещественных доказательств», — сказал Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом, как сообщил посол РФ, Лондон по-прежнему не допускает к Скрипалям российских дипломатов. Яковенко считает, что дочь экс-сотрудника ГРУ находится под давлением британских властей. Поведение Лондона он охарактеризовал как «международный произвол».

«Мы не имеем доступа к российским гражданам, и в этом смысле Британия нарушает свои международные обязательства... Какие-либо наши попытки вступить в диалог с британцами не увенчались успехом. Мои встречи в Форин Офисе (МИД Великобритании) были безрезультатными», — констатировал Яковенко.

Также, по словам дипломата, Россия лишена возможности проверить тесты, которые проводились в британских лабораториях по «делу Скрипалей». В то же время Яковенко подчеркнул, что Москва готова «в любую минуту» оказать всю необходимую помощь в расследовании.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко

Reuters

© Simon Dawson

Отсутствие доказательств

С момента отравления Скрипалей в Солсбери прошло пять месяцев. Власти Соединённого королевства настаивают на причастности к случившемуся российских спецслужб. Главным «доказательством» вины РФ является якобы применение нервно-паралитического вещества А-234, которое на Западе называют «Новичком». Предположительно, оно было изобретено в СССР в 1980-е годы.

Россия отрицает все обвинения, отмечая, что доступ к веществу в 1990-е годы получил целый ряд стран, в том числе спецслужбы США и некоторых европейских государств. В мае 2018 года президент Чехии Милош Земан рассказал о том, что в лабораториях страны «в небольшом количестве» производился и испытывался этот яд. Россия отрицает все обвинения и указывает на то, что происхождение «Новичка» не может автоматически означать причастность какой-либо страны.

Также Москва неоднократно обращала внимание на многочисленные «странности» в расследовании. Например, британские власти кремировали домашних животных, находившихся в доме Сергея Скрипаля, и 44-летнюю жительницу Эймсбери Дон Стерджес, которая в июле якобы прикоснулась к флакону с остатками нервно-паралитического вещества.

3 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон оказывает давление на Скотленд-Ярд ввиду отсутствия доказательств причастности России. По её мнению, власти королевства стремятся скрыть истинные подробности инцидентов с отравлением.

«Очевидно, что полиции приходится вести расследование под жёстким политическим прессингом. В этом сомнения нет, и это доказывает настоятельная просьба больше в полицию не обращаться. Также расследование проходит с учётом тех высоких политических ставок, которые были сделаны в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери официальным Лондоном», — пояснила Захарова.

Недовольство Москвы вызвано и нежеланием британского руководства допустить российских специалистов к делам об отравлениях. По словам Яковенко, «на сегодняшний день никакой официальной информацией никто в мире в отношении того, что произошло в Великобритании, не обладает».

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что власти королевства не будут сотрудничать с российскими специалистами, даже если нынешний премьер-министр Тереза Мэй покинет свой пост. По его мнению, выяснение истинных причин отравления неизбежно подорвёт авторитет Великобритании.

«В Соединённом Королевстве сложилась ситуация, когда существует вероятность ухода главы правительства Терезы Мэй. После себя она оставит дурное наследство, ведь уже сейчас многим в мире становится понятно, что обвинения в адрес России являются фикцией», — сказал Кошкин.

«Скрыть правду»

С марта 2018 года в западных СМИ неоднократно появлялись различные версии того, как именно были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Наиболее распространённым объяснением является деятельность российских спецслужб. Например, в середине июля агентство Press Association сообщило о том, что в Солсбери якобы действовали диверсанты из РФ.

Газета Daily Mail со ссылкой на «источник в британской разведке» утверждает, что за инцидентами с отравлениями якобы стоит преступная группа из шести человек, которую возглавляет некая женщина — разведчик ГРУ. Правда, замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал подобные публикации «дикими домыслами».

В Москве отмечают, что спекуляции в СМИ появляются на фоне отсутствия официальной информации о ходе расследования. Кроме того, Мария Захарова не исключает, что за вбросами могут стоять британские власти, которые стремятся «скрыть правду и не допустить установления истины».

Место отравления в Эймсбери

Reuters

© Henry Nicholls

В разговоре с RT Андрей Кошкин пояснил, что британские власти действительно пытаются «замести следы», чтобы исключить возможность проверки первоначальной версии о «российском следе». Заложником большой политики оказался Скотленд-Ярд, не нашедший, как считает Кошкин, доказательств причастности РФ.

«Вся эта шумиха с отравлениями «Новичком» преследовала политические цели. На фоне всплеска антироссийской риторики Мэй пыталась скрыть проблемы вокруг брексита, заручиться поддержкой США и дискредитировать РФ перед чемпионатом мира. Однако в текущей ситуации ей ничего не остаётся, как избавляться от улик»,— подчеркнул Кошкин.

«Блоковая дисциплина»

Александр Яковенко уверен, что версия о «российском следе» выглядит несостоятельной даже в глазах союзников Лондона из числа европейских государств — членов НАТО. Однако «блоковая дисциплина» не позволяет им оказывать давление на Лондон.

В конце июля депутат бундестага от партии левых Хайке Хензель сообщила о том, что правительство ФРГ отказывается информировать парламент о ситуации с расследованием «дела Скрипалей». По её мнению, в связи с этим напрашивается вывод, что «ни британские, ни немецкие спецслужбы не располагают какими-либо доказательствами предполагаемой причастности России к нападению в марте этого года».

«Европейские правительства хранят так называемую солидарность и, наверное, стремятся не допустить утечки информации о том, что Москва не имеет никакого отношения к отравлениям. Судя по всему, следователи зашли в тупик, не получив доказательств вины России», — заявила RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

Как полагает эксперт, вероятно, «у британцев нет никаких козырей в рукаве», а постоянные «утечки» в СМИ о действиях «русских диверсантов» призваны поддержать антироссийскую версию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, несмотря на отсутствие доказательств.

«При этом не стоит ожидать, что Лондон решит допустить российских специалистов к расследованию или проверке экспертиз. Власти Великобритании не заинтересованы в том, чтобы Москва имела возможность выдвинуть альтернативное объяснение обстоятельств случившегося со Скрипалями, подкрепив его доказательной базой», — резюмировала Романова.