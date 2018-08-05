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«Международный произвол»: почему Лондон не раскрывает результаты расследования дела Скрипалей
05 августа 2018, 23:54 • 71 • В мире
Лондон уничтожает улики, связанные с расследованием отравлений Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он также напомнил, что британские власти до сих пор отказываются передать Москве какие-либо данные о ходе следствия и предоставить доступ к российским гражданам. Эксперты полагают, что ликвидация улик позволит Британии скрыть результаты расследования, поскольку они не подтвердили причастность России к инциденту в Солсбери. Аналитики также считают, что из «солидарности» страны Запада не станут требовать от Лондона доказательств обвинений в адрес Москвы.
Место отравления Скрипалей в Солсбери Reuters © Peter Nicholls
Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил о том, что британские власти стремятся ликвидировать улики по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипаль. Таким образом, теряется возможность проверить достоверность выводов следствия в будущем.
При этом, как сообщил посол РФ, Лондон по-прежнему не допускает к Скрипалям российских дипломатов. Яковенко считает, что дочь экс-сотрудника ГРУ находится под давлением британских властей. Поведение Лондона он охарактеризовал как «международный произвол».
«Мы не имеем доступа к российским гражданам, и в этом смысле Британия нарушает свои международные обязательства... Какие-либо наши попытки вступить в диалог с британцами не увенчались успехом. Мои встречи в Форин Офисе (МИД Великобритании) были безрезультатными», — констатировал Яковенко.
Также, по словам дипломата, Россия лишена возможности проверить тесты, которые проводились в британских лабораториях по «делу Скрипалей». В то же время Яковенко подчеркнул, что Москва готова «в любую минуту» оказать всю необходимую помощь в расследовании.
Отсутствие доказательств
С момента отравления Скрипалей в Солсбери прошло пять месяцев. Власти Соединённого королевства настаивают на причастности к случившемуся российских спецслужб. Главным «доказательством» вины РФ является якобы применение нервно-паралитического вещества А-234, которое на Западе называют «Новичком». Предположительно, оно было изобретено в СССР в 1980-е годы.
Россия отрицает все обвинения, отмечая, что доступ к веществу в 1990-е годы получил целый ряд стран, в том числе спецслужбы США и некоторых европейских государств. В мае 2018 года президент Чехии Милош Земан рассказал о том, что в лабораториях страны «в небольшом количестве» производился и испытывался этот яд. Россия отрицает все обвинения и указывает на то, что происхождение «Новичка» не может автоматически означать причастность какой-либо страны.
Также Москва неоднократно обращала внимание на многочисленные «странности» в расследовании. Например, британские власти кремировали домашних животных, находившихся в доме Сергея Скрипаля, и 44-летнюю жительницу Эймсбери Дон Стерджес, которая в июле якобы прикоснулась к флакону с остатками нервно-паралитического вещества.
3 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон оказывает давление на Скотленд-Ярд ввиду отсутствия доказательств причастности России. По её мнению, власти королевства стремятся скрыть истинные подробности инцидентов с отравлением.
«Очевидно, что полиции приходится вести расследование под жёстким политическим прессингом. В этом сомнения нет, и это доказывает настоятельная просьба больше в полицию не обращаться. Также расследование проходит с учётом тех высоких политических ставок, которые были сделаны в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери официальным Лондоном», — пояснила Захарова.
Недовольство Москвы вызвано и нежеланием британского руководства допустить российских специалистов к делам об отравлениях. По словам Яковенко, «на сегодняшний день никакой официальной информацией никто в мире в отношении того, что произошло в Великобритании, не обладает».
В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что власти королевства не будут сотрудничать с российскими специалистами, даже если нынешний премьер-министр Тереза Мэй покинет свой пост. По его мнению, выяснение истинных причин отравления неизбежно подорвёт авторитет Великобритании.
«Скрыть правду»
С марта 2018 года в западных СМИ неоднократно появлялись различные версии того, как именно были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Наиболее распространённым объяснением является деятельность российских спецслужб. Например, в середине июля агентство Press Association сообщило о том, что в Солсбери якобы действовали диверсанты из РФ.
Газета Daily Mail со ссылкой на «источник в британской разведке» утверждает, что за инцидентами с отравлениями якобы стоит преступная группа из шести человек, которую возглавляет некая женщина — разведчик ГРУ. Правда, замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал подобные публикации «дикими домыслами».
В Москве отмечают, что спекуляции в СМИ появляются на фоне отсутствия официальной информации о ходе расследования. Кроме того, Мария Захарова не исключает, что за вбросами могут стоять британские власти, которые стремятся «скрыть правду и не допустить установления истины».
В разговоре с RT Андрей Кошкин пояснил, что британские власти действительно пытаются «замести следы», чтобы исключить возможность проверки первоначальной версии о «российском следе». Заложником большой политики оказался Скотленд-Ярд, не нашедший, как считает Кошкин, доказательств причастности РФ.
«Вся эта шумиха с отравлениями «Новичком» преследовала политические цели. На фоне всплеска антироссийской риторики Мэй пыталась скрыть проблемы вокруг брексита, заручиться поддержкой США и дискредитировать РФ перед чемпионатом мира. Однако в текущей ситуации ей ничего не остаётся, как избавляться от улик»,— подчеркнул Кошкин.
«Блоковая дисциплина»
Александр Яковенко уверен, что версия о «российском следе» выглядит несостоятельной даже в глазах союзников Лондона из числа европейских государств — членов НАТО. Однако «блоковая дисциплина» не позволяет им оказывать давление на Лондон.
В конце июля депутат бундестага от партии левых Хайке Хензель сообщила о том, что правительство ФРГ отказывается информировать парламент о ситуации с расследованием «дела Скрипалей». По её мнению, в связи с этим напрашивается вывод, что «ни британские, ни немецкие спецслужбы не располагают какими-либо доказательствами предполагаемой причастности России к нападению в марте этого года».
«Европейские правительства хранят так называемую солидарность и, наверное, стремятся не допустить утечки информации о том, что Москва не имеет никакого отношения к отравлениям. Судя по всему, следователи зашли в тупик, не получив доказательств вины России», — заявила RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Как полагает эксперт, вероятно, «у британцев нет никаких козырей в рукаве», а постоянные «утечки» в СМИ о действиях «русских диверсантов» призваны поддержать антироссийскую версию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, несмотря на отсутствие доказательств.
«При этом не стоит ожидать, что Лондон решит допустить российских специалистов к расследованию или проверке экспертиз. Власти Великобритании не заинтересованы в том, чтобы Москва имела возможность выдвинуть альтернативное объяснение обстоятельств случившегося со Скрипалями, подкрепив его доказательной базой», — резюмировала Романова.
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