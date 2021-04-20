Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / В России

Международный калибр: каковы экспортные перспективы модернизированных российских гаубиц «Мста-С» под снаряды 155 мм

20 апреля 2021, 11:00  •  132 • В России
Специалисты «Уралвагонзавода» провели для иностранного заказчика демонстрацию возможности взаимодействия самоходной гаубицы «Мста-С», модернизированной под натовский калибр 155 мм (2С19М1-155), и разведывательного беспилотника «Орлан-10Е». В госкорпорации «Ростех» отмечают, что использование БПЛА позволило выполнить стрельбу на максимально доступную дальность орудия с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Эксперты считают, что новое орудие на основе хорошо зарекомендовавшей себя «Мсты-С» вызовет большой интерес у иностранных покупателей.
 
Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» во время тактических артиллерийских учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае РИА Новости © Георгий Зимарев
 

Специалисты «Уралвагонзавода» продемонстрировали иностранному заказчику возможности взаимодействия самоходной гаубицы «Мста-С», модернизированной под натовский калибр 155 мм (2С19М1-155), и разведывательного беспилотника «Орлан-10Е», что позволило выполнить стрельбу на максимально доступную дальность орудия. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», куда входит «Уралвагонзавод».

Показ состоялся на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле.

«Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Кроме того, «Мста-С» показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником «Орлан-10Е», — сообщили в комплексе вооружений «Ростеха».

Отмечается, что в ходе демонстрации беспилотник «Орлан-10Е» осуществлял передачу координат цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу «Мсты-С».

Новый стандарт

Модернизированная самоходная гаубица 2С19М1-155 является вариантом орудия «Мста-С», который использует снаряды калибра 155 мм стандарта НАТО вместо традиционных для российских вооружённых сил 152-мм снарядов.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что разработка «Мсты-С» началась ещё в 1970—1980-х годах в СССР.

«После завершения войсковых испытаний и доработок в 1989 году она была принята на вооружение советской армии... Помимо неё параллельно создавались «Мста-Б», «Мста-К», но была принята на вооружение лишь «Мста-С» благодаря достаточно высоким показателям», — рассказал эксперт.

  • Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-СМ» во время военного парада в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на Красной площади в Москве
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В свою очередь, разработка «Мсты-С» под натовские боеприпасы началась в 2000-х годах. Экспериментальный образец новой гаубицы был изготовлен в 2002 году. Тогда же 2С19М1-155 была впервые представлена широкой публике на международной выставке REA-2002 в Нижнем Тагиле. Уже тогда она привлекла внимание зарубежных участников своими впечатляющими характеристиками.

Однако, как и с рядом других перспективных российских образцов вооружения и военной техники, работы над «Мстой-С» тогда были прекращены из-за отсутствия финансирования.

Работы над 2С19М1-155 возобновились в 2011 году после поступления коммерческого предложения на поставку самоходных артиллерийских орудий на гусеничном шасси калибра 155 мм от Минобороны Индии. С 2013 по 2015 год «Мста-С» в новом калибре проходила испытания в пустыне Раджастана и в Гималаях.

Впервые боевые возможности 2С19М1-155 были продемонстрированы в 2020 году. В «Ростехе» тогда отметили, что в ходе испытаний гаубица поразила все цели и выполнила все запланированные манёвры.

«Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения», — сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

Перспективное орудие

 

2С19М1-155 предназначена для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, живой силы, а также пунктов управления, оборонительных сооружений и других целей.

Она может вести огонь с закрытых позиций, по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям, а также прямой наводкой, в том числе в горных условиях.

Кроме снарядов 155-мм стандарта НАТО, гаубица может вести огонь управляемыми снарядами «Краснополь-М», которые способны поражать малоразмерные цели на расстоянии до 17 км.

Система управления наведением и огнём (АСУНО) позволяет автоматизировать расчёт установок для стрельбы, наводку орудия, восстановление после выстрела, а также обеспечивает выполнение противоогневого манёвра с автономным определением текущих координат.

  • Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» на полигоне Алабино в Московской области
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

По данным Рособоронэкпорта, использование АСУНО позволяет сократить время развёртывания самоходной гаубицы на огневой позиции в полтора-два раза, на 25—30% повысить готовность к открытию огня и в два раза повысить её живучесть.

«Мста-С» калибра 155 мм может поражать цели на расстоянии до 41 км, дальность стрельбы может меняться в зависимости от типа используемых снарядов. Скорострельность гаубицы составляет от шести до восьми выстрелов в минуту при возимом боекомплекте в 45 выстрелов.

При этом она оснащена оригинальным механизмом подачи снарядов с грунта, что позволяет вести стрельбу с высоким темпом без расхода возимого боекомплекта.

Масса машины составляет 43 т — это наименьший вес в классе самоходных гаубиц калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью до 840 л. с. позволяет развивать скорость до 60 км/ч.

Шасси гаубицы «Мста-С» с калибром 155 мм изготовлены с применением узлов от основного боевого танка Т-90 и позволяют машине преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 км.

БПЛА «Орлан-10Е», во взаимодействии с которым работает «Мста-С», представляет собой многофункциональный комплекс для ведения воздушной разведки. Он может использоваться для обнаружения целей в любое время суток и при сложных метеоусловиях, а также способен вести обнаружение и идентификацию базовых станций GSM и сотовых сетей связи.

Этот комплекс обеспечивает высокую точность определения координат целей, обладает высокой автономностью и мобильностью и имеет закрытый канал связи, что обеспечивает его устойчивое управление.

«Моя личность стёрлась»: вебкам-модели рассказали о травле и шантаже

Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что в условиях современных боевых действий применение подобных комплексов в сочетании со ствольной артиллерией становится необходимым.

«В данном случае БПЛА играет одну из ключевых ролей: разведывает цели и в режиме реального времени передаёт их, после чего артиллерийские комплексы типа «Мста-С» поражают объекты противника», — пояснил эксперт.

С такой оценкой согласен и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Использование артиллерийских орудий вместе с БПЛА и вычислительным центром, который должен быть либо на гаубице, либо на командном пункте, даёт возможность точного ведения огня и быстрого принятия решения по нанесению ударов по вероятному противнику», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом «Мста-С» — автоматизированное орудие, которое может получать информацию не только с БПЛА, но и со спутников, отметил Виктор Литовкин.

«У данной системы очень хорошие прицельные устройства, оптика, системы инфракрасного наблюдения за полем боя, хорошая автоматика заряжания, в том числе её можно заряжать с земли. В отличие от других российских гаубиц, у неё единый снаряд вместе с гильзой. В целом это довольно хорошая система. Но ей на смену уже идёт гаубица «Коалиция-СВ», которая способна работать без участия человека», — пояснил эксперт.

Модернизация под натовский калибр была проведена по требованию ВС Индии, но теперь Россия может поставлять эти гаубицы и в другие страны, где используют артиллерийские снаряды калибра 155 мм, отметил собеседник RT.

«Сегодня Москва может без проблем поставлять такие самоходные артиллерийские установки вместе с БЛА тем странам, которые используют как 152-мм, так и 155-мм калибр. Несомненно, данные гаубицы под калибр НАТО, используемые с беспилотниками, заинтересуют зарубежных заказчиков», — заключил Виктор Литовкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
17 апреля 2021, 02:20
«Открывают новые возможности»: в России появится первый специализированный завод по серийному производству ударных БПЛА
16 апреля 2021, 12:35
«Жить здесь всё равно не будете»: как адвокат и бизнесмен пытаются лишить семью девочки-инвалида земельного участка
17 апреля 2021, 15:10
«Дети всё это тяжело переживают»: Екатерина Мизулина — о травле в интернете и штрафах для соцсетей
18 апреля 2021, 00:20
«Перевозчики готовы увеличить количество рейсов»: в Росавиации сформировали штаб по вывозу россиян из Турции
19 апреля 2021, 07:30
«Новый тип космического аппарата»: как СССР создал первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют»
19 апреля 2021, 14:50
«Моя личность стёрлась»: вебкам-модели рассказали о травле и шантаже
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.