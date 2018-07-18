К 100-летию со дня рождения

18 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Нельсона Манделы. Это утверждённый Организацией Объединённых Наций Международный день Нельсона Манделы – пожалуй, единственный в своём роде. О Манделе написаны тысячи книг, снято множество игровых и документальных фильмов, написаны песни, опера. Роль этого человека в истории трудно переоценить. Президент Африканского национального конгресса (АНК), бросивший вызов режиму апартеида, самый известный заключённый в мире, первый президент новой Республики Южная Африка, лауреат Нобелевской премии мира, кавалер ордена Ленина…

Нельсон Холихлахла Мандела родился 18 июля 1918 года. С юношеских лет стал принимать активное участие в движении в защиту прав угнетённого населения ЮАР. В декабре 1956 года был арестован по обвинению в государственной измене и приверженности коммунизму. В 1961 году его оправдали, хотя обвинение в коммунизме было, по существу, верным: имеются свидетельства, что, будучи членом АНК, Н. Мандела был также членом Центрального комитета Коммунистической партии ЮАР. В 1961 году он возглавил вооружённое крыло АНК «Умконто ве сизве».

В 1964 году Верховный суд страны приговорил Н. Манделу к смертной казни, которая впоследствии была заменена на пожизненное заключение. В тюрьме Н. Мандела провёл двадцать семь лет, пока в 1990 году власти не приняли решение о его освобождении. Ещё задолго до этого правительство апартеида предлагало Манделе освобождение в обмен на прекращение сопротивления, но предложение было отвергнуто. «Тюремная камера – идеальное место для изучения самого себя, реалистичного и регулярного исследования сознания и чувств», – писал Н. Мандела своей жене Винни Мандела.

В Южной Африке только что вышло собрание тюремных писем Н. Манделы. Некоторые из них публиковались ранее (например, в известной книге «Разговор с самим собой»), но многие представлены впервые. А несколько месяцев назад в Южной Африке вышли мемуары Манделы. Факт удивительный, учитывая, что он умер пять лет назад. Книга «Отважиться уйти» стала результатом обработки незавершённой рукописи Н. Манделы о годах его пребывания президентом Южной Африки. Рукопись обработал известный южноафриканский писатель Мандла Ланга. Мне довелось побеседовать с ним. М. Ланга рассказал, что работа была сложной – рукописи были далеки от готовности к публикации, приходилось соотносить записи с архивными документами, восстанавливать целостность событий, но результат очевиден. В книге собран аутентичный материал о событиях 1994-1999 годов, помещённых в широкий исторический контекст.

Удалось мне побеседовать и с официальным фотографом Н. Манделы – ветераном южноафриканской фотожурналистики Питером Магубане, сделавшим знаменитые фотографии восстания школьников в Соуэто в 1976 году. Возможно, если бы не Магубане, мир никогда не узнал бы об этих трагических событиях. В президентские годы Манделы П. Магубане стал его главным фотографом, ему, как никому, удавалось «ухватить» невидимые многими черты личности Манделы. Рассматривая новое издание альбома его лучших фотографий, я спросил его, какая же фотография является его любимой. Вот ответ фотографа:

На вопрос, почему именно эта, П. Магубане ответил: «Большинство фотографий, которые я делал, отражали Манделу напряжённым, в работе, официальных встречах. А на этой фотографии удалось «выхватить» тот редкий момент, когда он был расслабленным и счастливым».

Жизнь Н. Манделы известна в деталях, но и до сих пор узнаёшь о ней что-то новое. Так, на недавней выставке в музее апартеида в Йоханнесбурге я увидел неожиданное высказывание Манделы, сделанное им в конце 1950-х: «Я стану первым чернокожим президентом Южной Африки». Высказывание поразительное, учитывая время, в которое оно было сделано. Можно привести и другое высказывание Манделы, на этот раз одно из самых известных: «Цель кажется невозможной до тех пор, пока ты не достигнешь её». Главной целью его жизни было освобождение народа Южной Африки от бесчеловечного режима.

Говоря об освобождении, Мандела не имел в виду только коренное население. В число освобождённых он включал и южноафриканских белых. Он понимал, что белое население – такая же жертва, как и все остальные. Убедить людей в том, что они «высшая раса», заставить их жить в соответствии с этим убеждением – такое же преступление, как и поработить других людей. Так и следует понимать его знаменитую фразу: «Быть свободным - значит не просто скинуть с себя оковы, но жить, уважая и приумножая свободу других»…

В последние годы стали раздаваться голоса о том, что Н. Мандела «продал» народ Южной Африки режиму белого меньшинства. Одной из причин таких обвинений стало то, что перемены к лучшему в жизни людей остаются незаметными. Перемены есть, они важны: так, за годы правления АНК в стране были построены и бесплатно переданы населению (где ещё такое увидишь в Африке?) сотни тысяч домов, но с 1990 года население страны увеличилось почти вдвое, а с 1960 года – почти втрое! Уникальная социальная политика правительства АНК растворяется в этом демографическом росте. Обвинения Н. Манделы в «продаже» связаны и с тем компромиссом, который был заключён в 1990-х годах во время переговоров АНК с правительством апартеида. Приоритетом для АНК была политическая власть, а экономическая власть осталась в руках белого меньшинства. И до сих пор большинство земель находится в руках белых. Возражая таким обвинителям Манделы, надо сказать одно: в 1993-1994 годах Южная Африка стояла на пороге кровопролитной гражданской войны. Имелись силы, которые страстно желали развязать эту войну (прежде всего, белые праворадикальные группировки), одним из свидетельств чего стало убийство генерального секретаря Коммунистической партии ЮАР Криса Хани за несколько дней до первых всеобщих выборов. Страна прошла по лезвию бритвы, но тем не менее не скатилась в кровавую бойню.

В день столетия первого президента новой Южной Африки можно с полной уверенностью сказать, что его роль в сохранении мира в этой стране и её последующем развитии на основах политической демократии была и остаётся определяющей.

Йоханнесбург,

Южная Африка,