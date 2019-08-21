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Международный аэропорт Кишинёва «ушёл» Ротшильдам

21 августа 2019, 01:54  •  52 • Украина
Согласия властей не требовал концессионный контракт с Иланом Шором
Молдавия продолжает терять свои активы – на этот раз самый большой и единственный международный аэропорт Кишинёва, который перешёл в собственность компании NR Investments Ltd, зарегистрированной на Нормандских островах.
Договор о переходе контрольного пакета (95%) компании Avia Invest в собственность NR Investments был подписан 19 августа Натаниэлем Ротшильдом. Подробности сделки не разглашаются.
Напомним, что ещё в 2013 году кишинёвский аэропорт был передан на 49 лет компании Avia Invest, которая принадлежала бизнесмену и политику Илану Шору, ныне находящемуся в бегах.
Не так давно президент Молдавии Игорь Додон обещал, что кишинёвский международный аэропорт вернут в государственную собственность, расторгнув договор о концессии. Именно поэтому президент лично отговорил российских инвесторов от покупки акций Avia Invest.
И действительно, всего неделю назад, в Генеральную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр поступило обращение от парламентской коалиции ПСРМ и ACUM «с требованием расследовать действия лиц, принимавших решение о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинёва на предмет законности сделки». После проведения аудита его результаты обещали представить в парламент до 31 декабря 2019 года.
Не успели…
«Сегодня с визитом прилетел новый владелец компании Avia Invest и концессионер Международного аэропорта Кишинёв Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд – младший из четырёх детей и единственный сын лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната. Как сын барона имеет титул the honourable», – сообщает пресс-служба аэропорта.
Если верить сообщению, то «международный аэропорт Кишинёв произвёл потрясающее впечатление на мистера Ротшильда, он высоко оценил менеджмент аэропорта, а так же проведённую на высоком уровне модернизацию в столь короткие сроки».
Сегодня все эксперты утверждают, что после завершения сделки с Ротшильдами Молдова уже не получит свой аэропорт. Согласие же властей на эту сделку не было предусмотрено концессионным контрактом.
Кристина СЫРБУ для ФСК

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