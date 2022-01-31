Международные возможности: зачем США созвали заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины

Совет Безопасности ООН по запросу США проведёт 31 января заседание по ситуации вокруг Украины. В американской администрации заявили, что считают его возможностью для России «объяснить свои действия». Между тем секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепостью постоянно звучащие слова о «российской угрозе». О преувеличении этой «угрозы» уже говорят и сами украинские власти во главе с президентом Зеленским. Несмотря на это посольство США в Киеве назвало ситуацию в стране непредсказуемой и вновь призвало американских граждан выехать за пределы страны. Эксперты считают, что Вашингтон движется в сторону ещё большего закручивания спирали напряжённости вокруг Украины, однако маловероятно, что для России предстоящее заседание СБ ООН будет иметь какие-либо последствия.

31 января Совет Безопасности ООН проведёт заседание по ситуации вокруг Украины, инициированное Соединёнными Штатами. Мероприятие под председательством Норвегии будет открытым и начнётся в 18:00 по московскому времени. Как пояснила 27 января постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание мировой общественности к якобы угрожающему поведению России в отношении Украины.

«Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и обдумать, чем рискуют Украина, Россия и Европа в случае дальнейшего вторжения России на Украину, а также чем это грозит основным обязательствам и принципам международного порядка», — говорится в её заявлении, распространённом американским постпредством.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что нынешнее заседание якобы является возможностью для России «объяснить свои действия».

«Именно для урегулирования таких ситуаций и была создана ООН и, в частности, Совет Безопасности», — заявил представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге по предстоящему заседанию.

По его мнению, в нынешней ситуации Совбезу ООН не следует занимать выжидательную позицию, так как это будет «равносильно пренебрежению обязанностями». Вместе с тем американский чиновник приветствовал заявления России о том, что она не желает войны, добавив, что принятие какого-либо документа по итогам заседания СБ ООН не ожидается.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза, так как американские утверждения об угрозе со стороны РФ базируются лишь на их собственных голословных предположениях и обвинениях.

I can’t recall another occasion when a SC member proposed to discuss its own baseless allegations and assumptions as a threat to intl order from someone else. Hopefully fellow UNSC members will not support this clear PR stunt shameful for the reputation of UN Security Council https://t.co/2HCjnQh0ic — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) January 28, 2022

Нелепые обвинения

Между тем в России назвали нелепыми звучащие в последнее время заявления о «российской угрозе». Москва войны не хочет, а «те, кто её навязывают, преследуют свои корыстные измышления», заявил 30 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время памятных мероприятиях на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

«Сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует, будут какие потери с каждой из сторон или не будут», — сказал Патрушев.

Днём ранее в МИД России отметили немыслимость ажиотажа в СМИ вокруг ситуации на Украине.

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения — или, лучше сказать, крайней стадии маразма», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства России.

В министерстве отметили, что западные журналисты в попытках «склепать очередную страшилку для несведущей аудитории» не гнушаются манипуляциями, используя видеомонтаж и невнятные заявления.

Несмотря на это, посольство США в Киеве 30 января вновь обратилось к своим гражданам с призывом покинуть территорию Украины из-за нестабильной ситуации в стране.

Посольство США в Киеве

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

«Ситуация в сфере безопасности на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России и может усугубиться в очень короткий срок», — считают в диппредставительстве США.

В связи с этим дипломаты рекомендуют своим соотечественникам рассмотреть возможность немедленного выезда из страны посредством имеющихся коммерческих или личных транспортных средств. Посольство даже предложило маршруты эвакуации через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. При этом в дипмиссии выступили с предупреждением, что ехать через территорию Приднестровья нельзя, так как там «посольство США имеет ограниченный доступ и, возможно, не сможет оказать гражданам США помощь в полном объёме».

Пошли на попятную

Тем временем в самом Киеве уже не рады сложившейся обстановке вокруг страны, которую в последние месяцы активно нагнетают Соединённые Штаты. В интервью представителям зарубежных СМИ 29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой постоянное подогревание Вашингтоном темы российского «вторжения».

«Я считаю, что они (США. — RT) являются сегодня участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, и они делают эту тематику максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — заявил Зеленский.

Он также назвал чрезмерными действия США по эвакуации дипломатов из Украины. По словам украинского лидера, стране не нужна паника, которую сеют Соединённые Штаты и их союзники, так как такое нагнетание обстановки наносит Украине вред, в том числе экономический.

Позицию Зеленского поддержал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью американскому изданию Vice 30 января он подчеркнул, что из-за распространяемой в обществе паники страна ослабевает и страдает экономически.

Однако, как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале 28 января, Вашингтон не устраивает перспектива мира между Россией и Украиной, и он «делает всё, чтобы столкнуть друг с другом» два государства.

«России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше», — подчеркнул Володин.

Площадь Независимости в Киеве

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

Поддержать реноме

Опрошенные RT эксперты считают, что нынешнее заседание в Совбезе ООН является ещё одним способом для Вашингтона поддержать интерес к теме «российского вторжения» на Украину.

«США несколько месяцев назад инициировали информационную кампанию, развитие которой уже сложно в одночасье прекратить. Таким образом Вашингтон и Киев загнали себя в ловушку и вынуждены заходить всё дальше, чтобы поддерживать реноме и сохранить лицо перед мировым сообществом», — пояснил в интервью RT директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению эксперта, дальнейшее повышение градуса международной напряжённости сейчас является единственным способом для США оправдать свои обвинения в адрес России и действия против неё.

«Однако закончить Вашингтон и его союзники могут как в басне о мальчике и волках. Ситуация уже так давно нагнетается, что доверие к ней всё больше падает. Вольное обращение с фактами и тяжкие обвинения, которые они выдвигают в адрес России, нуждаются в юридической оценке», — уверен аналитик.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев отметил, что инициированное Соединёнными Штатами заседание Совбеза ООН интересует Вашингтон как способ продемонстрировать России свои международные возможности.

«Чтобы Москва увидела, как Вашингтон может манипулировать членами Совета Безопасности, как он может организовывать международное давление на Россию. В этом смысле это чистый пропагандистки-демонстрационный акт», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он также обратил внимание на тот факт, что заседание назначено на последний день председательства Норвегии в СБ ООН. С 1 февраля кресло перейдёт в распоряжение РФ.

«США комфортнее проводить свои решения при председательстве одного из своих ближайших союзников, который известен крайней русофобией. А им сейчас нужно обострить ситуацию как можно больше ещё и потому, что в Киеве решили снизить градус конфронтации», — пояснил Евстафьев.

По его словам, само заседание Совбеза ООН по Украине не будет иметь никаких последствий для России. Гораздо более опасна истерия, нагнетание которой не оставляют Соединённые Штаты.

«Эта истерия чревата втягиванием России в вооружённый конфликт на востоке Украины, частью которого она не является. Однако в этом отношении мяч сейчас на поле США и Украины, так как Москва проявлять инициативу по этому направлению не станет», — подытожил аналитик.