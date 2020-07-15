Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
Главная / Политика

Международные организации дадут оценку вмешательствам в голосование по поправкам

15 июля 2020, 15:00  •  95 • Политика
Международные организации дадут политическую оценку данным о попытках вмешательства в голосование по Конституции России. Соответствующие материалы направит им комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. Об этом говорится в среду, 15 июля, в докладе комиссии.
Отмечается, что при создании документа комиссией были «приняты к сведению» действия российских правоохранительных органов, которые выявляли и пресекали попытки таких нарушений с января по июль 2020 года, а также привлекали виновных к ответственности.
«Имеющиеся в распоряжении комиссии данные, требующие соответствующего реагирования, также будут направлены в компетентные органы», — цитирует «РИА Новости» текст доклада.
О том, что комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в дела России 15 июля, сообщал 6 июля ее глава Андрей Климов. В этот же день в Министерстве внутренних дел РФ заявили, что во время голосования по поправкам к Конституции России были зафиксированы попытки внешнего воздействия на волеизъявление граждан через распространение фейков.
25 июля,в день старта голосования, в Совфеде также заявляли о вмешательстве Запада в суверенный процесс. Как отмечал Климов, западные страны с января 2020 года проводят данную кампанию.
Так, 23 июня в интернете появились документы о лицах, которые получили деньги, чтобы попытаться сорвать голосование по поправкам в Конституцию. Оказалось, что сайт, где россиян агитируют отказаться от поправок, финансируют напрямую из стран Запада — США и Польши.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
15 июля 2020, 08:00
"Турция выступит, не колеблясь": Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством
15 июля 2020, 11:00
Попытка Киева заставить Москву выйти из Минских соглашений провалилась
15 июля 2020, 05:00
Киев "огребает" после каждого заявления: Глава МИД Украины пожаловался на Саакашвили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса
09 июля 2020, 23:00
Чего испугался Гордон, спрятав интервью с Жириновским: "Война будет страшной..."
08 июля 2020, 22:25
Владимир Жириновский — Дмитрию Гордону: 90% жителей Украины ждут часа, чтобы утром вывесить на балконе флаг России
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.