Международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению за выборами в Госдуму

Международные наблюдатели и журналисты получат доступ к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения за выборами в Госдуму на протяжении всех трех дней голосования — с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил журналистам в среду, 15 сентября, председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Центры работают все три дня. В том числе здесь, в Общественной палате РФ, работает наш главный ситуационный центр. Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение», — указал Григорьев.

Он уточнил, что присутствовать в центрах общественного наблюдения также могут и журналисты.

О приглашении Россией наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму стало известно 25 августа. Миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19.

14 сентября сообщалось, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму.

Ранее, 30 августа, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что участники видеонаблюдения на выборах в сентябре получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Наблюдать за ходом голосования станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.