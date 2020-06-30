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Международные эксперты приехали в Петербург, чтобы посмотреть за ходом голосования

30 июня 2020, 21:25  •  89 • В России

Даниел СИМИЧ, Сербия: «Удивляет уровень технологий»

- Процесс голосования во всех странах более-менее похож. Но в России он более технологически продвинутый: на участках выдаются одноразовые ручки, которые выбрасываются после голосования, а также средства индивидуальной защиты. Для граждан моей страны данный процесс является очень интересным с технологической точки зрения. В ситуации с коронавирусом есть плюсы: все становится более продвинутым.

Эрик АЛЬМКВИСТ, Швеция: «У нас референдумы не проводят, а в России слушают мнение народа»

- Мы имели возможность наблюдать за многими избирательными участками. То, что я видел, - процесс максимально простой. Я бы даже сказал, неприлично простой. Это не плохо, это значит, что все очевидно и нельзя ошибиться в процессе. На кабинах для голосования висят очень четкие и понятные инструкции, как голосовать. Даже если вы напишете что-то за пределами графы, главное, чтобы в графе был отмечен любой символ, и тогда голос засчитается.

Эрик АЛЬМКВИСТ. Фото: Медиацентр Союза журналистов России

Так как я из Швеции, то сравниваю голосование с процессом в своей стране. Хотелось бы отметить современные машины для подсчета голосов, которые обеспечивают высокую точность. В более общем плане хотел бы отметить, что процесс очень демократичный: в Швеции мы не спрашиваем мнения населения и референдумов не проводим. В современной истории их было два, и по их итогу все равно решили не принимать во внимание мнение проголосовавших. Радует, что президент России пообещал последовать воле народа.

Гуннар ЛИНДЕМАНН, Германия: «Набираемся опыта перед выборами в бундестаг»

- Мы были приглашены понаблюдать за работой. Это очень интересно, ведь голосование проходит в непростое время - во время коронавируса. К тому же голосование длится неделю. В нем задействовали современное техническое оснащение, например, проголосовать можно через Интернет.

Гуннар ЛИНДЕМАНН. Фото: Медиацентр Союза журналистов России

Нам с коллегами любопытно посмотреть, как все это проходит. Мы не знаем, как долго продлится пандемия. А в следующем году в Германии - выборы в бундестаг и несколько региональных парламентов. На случай продолжения пандемии решили поучиться у России. Уже приметили для себя дезинфекцию кабин для голосования. Первое впечатление я получил в Москве, был там на нескольких участках и убедился, что организация идеальная: маски, перчатки, дезинфекция. Я не медик, но считаю, что голосовать на таком участке безопасно. Все, что мы увидели и в Москве, и в Петербурге, - демократичный прозрачный процесс. Уверен, это будем наблюдать и дальше: ночью бюллетени хранятся в сейфе под наблюдением камер - никто не может их подменить.

Александр ОДИНЦОВ, Молдова: «Оценил голосование онлайн»

- Замечательно, что у жителей Москвы и Нижнего Новгорода есть возможность проголосовать через Интернет. Это подготовка к цифровому обществу, которое, хотим мы того или нет, обязательно наступит.

Александр ОДИНЦОВ. Фото: Медиацентр Союза журналистов России

То, что мы увидели, - хорошее упражнение в демократическом процессе. Выражаясь спортивным языком, такое голосование по поправкам в Конституцию - программа не обязательная, а свободная. Голосование можно было бы и не проводить, но российский президент Владимир Владимирович Путин решил, что народ должен высказать мнение о поправках, которые уже были приняты Федеральным собранием. Если по итогам голосования явка составит более пятидесяти процентов, то поправки в Конституцию РФ станут еще более легитимными. Это демократия в квадрате.

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