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Международное сотрудничество имеет решающее значение для решения проблем 21 века
28 октября 2020, 19:00 • 62 • Аналитика
Международному сообществу срочно нужны новые инструменты, идеи и инициативы для противодействия общим угрозам и вызовам, с которыми сталкиваются 193 страны-члена Организации Объединенных Наций. 75-летие всемирной организации, которое прошло 24 октября, дает возможность наметить путь к партнерским отношениям, которые необходимы для решения проблем, с которыми столкнется человечество в ближайшие годы и десятилетия.
После пандемии Covid-19 - самого дорогостоящего кризиса с самыми далеко идущими последствиями со времен Второй мировой войны - необходимость институционального обновления очевидна.
Среди наиболее зловещих угроз и вызовов, помимо пандемии и ее потенциального повторения - быстро меняющийся климат, жестокие конфликты и крупномасштабная миграция в нестабильных государствах, а также изощренные кибератаки. Общим для всех этих вызовов является то, что ни одна страна не может решить их в одиночку. Международное сотрудничество имеет решающее значение, но оно подвергается опасности из-за возрождения национализма, который угрожает самой структуре международного порядка, построенной три четверти века назад.
Растущий национализм создает значительный риск того, что структура и институты системы ООН, важные, но нуждающиеся в ремонте и обновлении, могут вместо этого прийти в упадок, распасться и даже разрушиться. Такой исход был бы трагичным не только для этих институтов, но и для всего человечества.
Однако есть и другой путь. Чтобы способствовать совместному реагированию на самые насущные глобальные проблемы, следует поддержать «Дорожную карту будущего ООН», представленную в прошлом месяце президенту генеральной ассамблеи ООН на глобальном форуме управления.
Отдельные лица и организации имеют возможность во время празднования в этом году годовщины основания ООН помочь создать «Будущее, которого мы хотим, и Организацию Объединенных Наций, в которой мы нуждаемся». Глобальная беседа генерального секретаря уже привлекла более миллиона человек во всем мире посредством официальных опросов и сотен диалогов. Такие обсуждения и дебаты служат напоминанием о том, что система ООН в течение последних нескольких десятилетий предлагала жизненно важную поддержку уязвимым людям, защищала основные права человека, продвигала устойчивое развитие и предотвращала третью мировую войну.
Если все государства-члены будут действовать в соответствии с декларацией ООН-75 и при поддержке глобального гражданского общества, они смогут воспитать обновленный дух международного сотрудничества с двумя взаимоусиливающимися целями: институциональное укрепление и надежное, «зеленое» восстановление после пандемии.
Необходимо добиться, чтобы двенадцать обязательств, описанные в декларации, были еще амбициознее. Необходимо дополнить каждое из них тщательно разработанными предложениями и планами действий по укреплению институционального потенциала, совершенствованию политики и укреплению государственно-частного партнерства, все из которых получат дальнейшее развитие в последующем докладе генерального секретаря ООН.
Также необходим всемирный саммит по инклюзивному глобальному управлению, как это предусмотрено в недавнем отчете Центра Стимсона «ООН 2.0». Задачей саммита, который состоится к осени 2023 года, будет модернизация и реформирование глобальной системы управления с целью оптимального решения основных проблем, стоящих перед международным сообществом и восстановления доверия к многосторонним институтам.
В преддверии встречи лидеров в 2021 году должны состояться два саммита G20, аналогичные тем, которые проводились в Лондоне и Питтсбурге, чтобы наметить путь выхода из глобального финансового кризиса 2008 года, с уделением особого внимания скоординированным макроэкономическим и социальным вопросам, а также экологической политике, с целью стабильного восстановления после Covid-19. Эти обсуждения между лидерами крупнейших экономик должны быть синхронизированы, в свою очередь, с более широкой стратегией восстановления, которая требует одобрения всех 193 государств-членов ООН и поддержки со стороны международных финансовых институтов, Всемирной торговой организации и других глобальных и региональных органов.
Возрождая сотрудничество для решения множества текущих проблем, необходимо гарантировать, что «будущее, которого мы хотим» для нынешнего молодого поколения, станет тем будущим, которое мы создаем.
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