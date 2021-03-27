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«Международная общественность должна обратить внимание»: Крым подаст в суд на Украину за водную и энергетическую блокады

27 марта 2021, 19:35  •  155 • В России
Крым направит в суд несколько исков к Украине из-за организации Киевом водной блокады полуострова. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, параллельно ведётся работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Ранее первый зампредседателя крымского парламента Ефим Фикс оценил предварительный ущерб от водной блокады Крыма в 1,47 трлн рублей. Эксперты отмечают, что такие иски абсолютно обоснованны и необходимы, ведь действия Киева «выглядят как попытка устроить геноцид крымского населения».
 
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму РИА Новости © Константин Михальчевский
 

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о подготовке нескольких исков против Украины, в том числе по энергетической и транспортной блокаде полуострова.

По словам Константинова, иск к организаторам водной блокады Крыма планируется подать в суд в первой половине 2021 года.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и в международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведётся работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — приводит его слова агентство РИА Новости.

«Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жёсткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — добавил Константинов.

Кроме уже готовящихся обращений в суд, политик не исключил, что в перспективе будет подан ещё один иск — о планомерном уничтожении инфраструктуры Крыма, когда он находился под управлением Украины.

При этом Крым не намерен обращаться к Киеву с просьбой решить проблему, связанную с дефицитом воды. Как отметил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в этом вопросе власти полуострова рассчитывают на содействие Москвы.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», — цитируют Гемпеля РИА Новости.

Ранее также отмечалось, что власти республики намерены обратиться в Генпрокуратуру с запросом о возбуждении дела против организаторов блокад по обвинению в попытке геноцида населения региона. Кроме того, постоянный представитель Крыма при президенте РФ заявлял, что готовится обращение в ООН по этому вопросу.

Подсчёт ущерба

Напомним, ранее Владимир Константинов поручил оценить ущерб, который был нанесён Крыму и России действиями властей Украины, перекрывших Северо-Крымский канал.

В общий объём убытков будет включена стоимость строительства самого канала, урон сельскому хозяйству и экологии полуострова, здоровью его жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы дефицита питьевой и пресной воды.

  • Сухой Северо-Крымский канал в Крыму
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, возглавляющий рабочую группу по анализу ущерба от блокад, сообщил предварительную сумму.

«Уже в приближении 1 трлн 476 млрд руб. — нанесённый ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны», — сказал Фикс в ходе заседания комиссии.

По его словам, это предварительная сумма, а окончательный размер ущерба будет подтверждён документально и представлен в ходе дальнейшей работы.

До этого первый вице-спикер крымского парламента также сообщал, что полуостров попросил специалистов по уголовному праву подготовить обращения с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности конкретных лиц, которые принимали решение по перекрытию Северо-Крымского канала.

При этом Фикс подчеркнул, что вопрос подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Украины — пройденный этап.

«Это уже отрезанный ломоть. Всё, закончили эту историю. Нужно думать о перспективе и создать такую ситуацию, чтобы мы ни от кого не зависели, а могли самостоятельно решать жизненно важные для Крыма вопросы», — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что в прошлом полуостров уже справился с организованной Украиной энергетической блокадой, а значит, и задача водоснабжения Крыма будет решена.

«Выходки останутся безнаказанными»

Недостаток водных ресурсов отмечался в Крыму в самые разные периоды его истории. В советское время эту проблему решали с помощью каналов, по которым на полуостров поступала пресная вода.

Самый крупный из них — Северо-Крымский. Канал протяжённостью 400 км строился с 1961 по 1971 год и снабжал засушливые зоны полуострова водой из Днепра. Он использовался не только для нужд сельского хозяйства, но и в качестве источника централизованного водоснабжения.

До 2014 года эта артерия обеспечивала до 85% необходимой региону воды. После воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке остановил подачу воды на полуостров. В связи с этим российские власти начали разработку собственных источников воды для Крыма, чтобы покрыть потребности местного населения.

  • Вид на резервуар гидротехнического комплекса на реке Бельбек неподалеку от Севастополя
  • РИА Новости
  • © Наталия Назарук

Как отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, намерение подать судебные иски к властям Украины за их противоправные действия — это шаг в верном направлении.

«Крыму давно пора занять наступательную позицию, учитывая, что украинская сторона продолжает порождать претензии», — говорит Оленченко.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак в комментарии RT подчеркнул, что если бы подобные обращения рассматривались беспристрастно, Украине пришлось бы отвечать и платить по данным искам.

«Ведь то, что делает Киев, можно подвести под многие статьи, в частности, это выглядит как попытка устроить геноцид мирного населения», — утверждает Дудчак.

Однако, по мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, в нынешних реалиях международные судебные инстанции вряд ли будут беспристрастны.

«Ни один международный суд не примет иск от крымчан — западный мир ещё не созрел для понимания истинного положения дел в России. Подобный иск будет иметь полую силу тогда, когда на ментальном уровне западное общество признает, что задавить РФ санкциями не получилось», — подчеркнул Бальбек в разговоре с RT.

Однако подавать такие иски необходимо, уверен Александр Дудчак.

«Не исключаю, что международное сообщество снова закроет глаза на проблему, и выходки со стороны киевских властей останутся безнаказанными. Но, тем не менее, в этом направлении необходимо вести работу, подавать иски, которые абсолютно обоснованны», — отметил в интервью RT Дудчак.

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