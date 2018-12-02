«Международная изоляция» дала сбой: Главные итоги саммита G20 для России

Автор:

Павленко Дмитрий

Это было 13-е по счету аналогичное мероприятие, собравшее лидеров 20 наиболее экономически развитых стран мира. В течение двух дней, 30 ноября — 1 декабря, на саммите «Большой двадцатки» были обсуждены актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества по самым различным аспектам — от роста мировой экономики в условиях продолжающейся глобализации и реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) до проблем, связанных с неконтролируемой миграцией и изменением климата.

Как и ожидалось, никаких принципиальных, прорывных решений, способных самым непосредственным образом повлиять на международные отношения, саммит G20 не принес. В принятой итоговой декларации, над которой представители стран-участниц работали более четырех суток, содержатся лишь положения общего характера. При этом сам факт принятия итогового документа уже можно считать важным достижением, учитывая нарастающие противоречия между странами «Большой двадцатки» по самым различным вопросам планетарного характера и сложности в поисках компромиссов, которые неизбежно возникают в условиях трансформации однополярной мировой системы.

В. Путин на саммите в Буэнос-Айресе. Фото: www.globallookpress.com

Между тем в ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин позитивно оценил прошедший саммит в Аргентине и принятый по его итогам документ.