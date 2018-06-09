Международная федерация журналистов требует от Киева прекратить преследовать репортеров

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БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала защитить украинских коллег, раскритиковавших организованную властями страны инсценировку убийства Аркадия Бабченко. Об этом говорится в официальном заявлении, принятом в пятницу вечером Управляющим советом МФЖ.

В документе подчеркивается, что на состоявшемся в Лиссабоне 6 июня ежегодном съезде МФЖ "было принято решение уполномочить Управляющий совет распространить срочное заявление по угрозам в отношении журналистов на Украине" с целью положить конец "атмосфере запугивания, насилия и преследования" сотрудников СМИ в этой стране.

"30 мая Лариса Сарган, представитель Генеральной прокуратуры Украины, опубликовала в Facebook список из 26 так называемых предателей, которые раскритиковали руководство правоохранительных органов после так называемого убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко", - отмечается в документе. - Это "убийство" оказалось на поверку операцией, в ходе которой Служба безопасности Украины [СБУ] организовала фейковое покушение на жизнь Бабченко. Два журналиста, попали в "список предателей", это Мирослава Гогнадзе и Сергей Томиленко, который является президентом Национального союза журналистов Украины, аффилированного с МФЖ".

В заявлении подчеркивается, что "распространенная СБУ дезинформация серьезно подорвала доверие к СМИ в связи с тем, что общественное мнение оказалось сознательно обмануто в результате пропагандистской операции".

МФЖ привела еще один пример "вербального насилия против журналистов": "16 мая 2018 года первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с "кремлевскими пропагандистами", после чего [глава союза] Сергей Томиленко в течение нескольких дней был мишенью онлайн-угроз в виде постов и комментариев в Facebook с призывами к СБУ арестовать его".

"Ежегодный съезд МФЖ уполномочил Управляющий совет предоставить полную поддержку украинским коллегам из Национального союза журналистов Украины, категорически осудить кампанию по запугиванию журналистов представителями властей и призвать украинские власти положить конец преследованию журналистов", - говорится в документе. В нем также содержится призыв к правительствам Украины и России "защищать журналистов, работающих в этом регионе, и освободить всех сотрудников СМИ, которые находятся в заключении или под следствием".