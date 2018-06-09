Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская сторона провоцирует гуманитарную катастрофу в Донбассе
Пошли ко дну
Выборы как средство информационной войны
Порошенко сравнил церковь с социальной сетью
Главная / Украина

Международная федерация журналистов требует от Киева прекратить преследовать репортеров

09 июня 2018, 08:39  •  73 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) потребовала защитить украинских коллег, раскритиковавших организованную властями страны инсценировку убийства Аркадия Бабченко. Об этом говорится в официальном заявлении, принятом в пятницу вечером Управляющим советом МФЖ.

В документе подчеркивается, что на состоявшемся в Лиссабоне 6 июня ежегодном съезде МФЖ "было принято решение уполномочить Управляющий совет распространить срочное заявление по угрозам в отношении журналистов на Украине" с целью положить конец "атмосфере запугивания, насилия и преследования" сотрудников СМИ в этой стране.

"30 мая Лариса Сарган, представитель Генеральной прокуратуры Украины, опубликовала в Facebook список из 26 так называемых предателей, которые раскритиковали руководство правоохранительных органов после так называемого убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко", - отмечается в документе. - Это "убийство" оказалось на поверку операцией, в ходе которой Служба безопасности Украины [СБУ] организовала фейковое покушение на жизнь Бабченко. Два журналиста, попали в "список предателей", это Мирослава Гогнадзе и Сергей Томиленко, который является президентом Национального союза журналистов Украины, аффилированного с МФЖ".

В заявлении подчеркивается, что "распространенная СБУ дезинформация серьезно подорвала доверие к СМИ в связи с тем, что общественное мнение оказалось сознательно обмануто в результате пропагандистской операции".

МФЖ привела еще один пример "вербального насилия против журналистов": "16 мая 2018 года первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с "кремлевскими пропагандистами", после чего [глава союза] Сергей Томиленко в течение нескольких дней был мишенью онлайн-угроз в виде постов и комментариев в Facebook с призывами к СБУ арестовать его".

"Ежегодный съезд МФЖ уполномочил Управляющий совет предоставить полную поддержку украинским коллегам из Национального союза журналистов Украины, категорически осудить кампанию по запугиванию журналистов представителями властей и призвать украинские власти положить конец преследованию журналистов", - говорится в документе. В нем также содержится призыв к правительствам Украины и России "защищать журналистов, работающих в этом регионе, и освободить всех сотрудников СМИ, которые находятся в заключении или под следствием".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
09 июня 2018, 08:39
Международная федерация журналистов требует от Киева прекратить преследовать репортеров
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе
08 июня 2018, 11:39
СБУ заявила, что нашла у Вышинского $200 тысяч и пистолет

08 июня 2018, 14:54
«Силы войска были на исходе»: как запорожские казаки стали подданными русского царя
08 июня 2018, 11:39
В Госдуме назвали фантасмагорией действия СБУ в отношении Вышинского
08 июня 2018, 11:39
На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских о...
09 июня 2018, 00:39
«Несвоевременные награды»: в правительстве Украины призвали «Нафтогаз» пересмотреть м...
09 июня 2018, 00:39
«Терминатор» третьего поколения: как Россия модернизирует боевую машину поддержки тан...
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
03 июня 2018, 00:28
Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
07 июня 2018, 21:09
Поклонская уверена, что Порошенко отдали приказ идти в атаку на Донбасс
07 июня 2018, 06:40
Россия предала Донбасс или спасла?
05 июня 2018, 20:24
«Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», - заявил экс-депутат Верховной Рады Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.