Международная федерация хоккея поддалась на ультиматум по ЧМ в Белоруссии. Названы три альтернативы

После отказа спонсоров поддержать чемпионат мира по хоккею - 2021 в Белоруссии в Международной федерации хоккея (МФХ) согласились рассмотреть вопрос о переносе мероприятия в другую страну. Об этом сообщает портал Watson.ch.

Заседание МФХ по вопросу переноса ЧМ из Белоруссии должно состояться в понедельник, 18 января. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель говорит об этом очень дипломатично.

Наши спонсоры получали письма от белорусской оппозиции за последние 10 дней. Частично с ложными утверждениями. Отказ индивидуальных спонсоров нас не удивил. Мы должны были этого ожидать,

- цитирует портал слова руководителя МФХ.

По мнению издания, в переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что в конечном счёте деньги решают всё. И они решили не в пользу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Речь идёт об отказе компании Skoda и Nivea Men финансировать чемпионат, если он будет проходить в Белоруссии.

Также портал поделился списком из трёх стран, которые рассматриваются в качестве альтернативы Белоруссии. Как оказалось, это ближайшие соседи Минска - Латвия, Дания и Словакия.