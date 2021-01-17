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Международная федерация хоккея поддалась на ультиматум по ЧМ в Белоруссии. Названы три альтернативы

17 января 2021, 11:10  •  31 • Политика
После шантажа спонсоров Международная федерация хоккея согласилась перенести чемпионат мира из Белоруссии, сообщает портал Watson.ch. Он же назвал три страны-альтернативы.
После отказа спонсоров поддержать чемпионат мира по хоккею - 2021 в Белоруссии в Международной федерации хоккея (МФХ) согласились рассмотреть вопрос о переносе мероприятия в другую страну. Об этом сообщает портал Watson.ch.
Заседание МФХ по вопросу переноса ЧМ из Белоруссии должно состояться в понедельник, 18 января. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель говорит об этом очень дипломатично.
Наши спонсоры получали письма от белорусской оппозиции за последние 10 дней. Частично с ложными утверждениями. Отказ индивидуальных спонсоров нас не удивил. Мы должны были этого ожидать,
- цитирует портал слова руководителя МФХ.
По мнению издания, в переводе с дипломатического языка на обычный это означает, что в конечном счёте деньги решают всё. И они решили не в пользу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Речь идёт об отказе компании Skoda и Nivea Men финансировать чемпионат, если он будет проходить в Белоруссии.
Также портал поделился списком из трёх стран, которые рассматриваются в качестве альтернативы Белоруссии. Как оказалось, это ближайшие соседи Минска - Латвия, Дания и Словакия.

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