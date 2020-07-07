Между Западом и Россией началась "шпионская война"

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Москва медленно, но неумолимо переходит на отечественные технологии

Тема военного и промышленного шпионажа в условиях усилившегося противостоянии России и Запада стала подниматься все чаще.

Накануне Минюст США заявил о 47-летней Элизабет Ширли, которая, по версии следствия, планировала передать разведанные АНБ российскому правительству.

Затем во вторник, 7 июля, уже в Москве был задержан 30-летний советник главы Роскосмоса Иван Сафронов – его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

Как пишет американское специализированное издание C4ISRNET, о разгаре "шпионской войны" красноречиво свидетельствует российский закон, принятый в декабре прошлого года, но вступивший в силу из-за пандемии 1 июля. Теперь в России запрещена продажа гаджетов без российского программного обеспечения. Речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией "Смарт ТВ".

По мнению C4ISRNET, закон направлен не только на сохранение секретных сведений, которые могут быть получены через софт, но и на то, чтобы уменьшить зависимость от иностранных технологий. Таким образом, в Москве пытаются повысить конкурентоспособность отечественных компаний. Дело в том, что из-за санкций Россия лишилась возможности покупать некоторые комплектующие, поэтому импортозамещение просто жизненно необходимо.

Кроме того, в России всерьез опасаются, что через известнейшие операционные системы американцы "выудят" секретную информацию. Даже сам интернет в Москве называли проектом ЦРУ.

Стоит отметить, что и США ведут себя похожим образом. Так, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране могут запретить китайское приложение TikTok, так как личные данные пользователей якобы оказываются в руках Коммунистической партии Китая. Ранее приложение запретили в Индии.

C4ISRNET особенно отмечает закон о "суверенном интернете", который вступил в силу в ноябре прошлого года. В частности, там есть пункт, согласно которому операторы связи обязаны установить государственное оборудование на точках обмена трафиком для его анализа и фильтрации. Управлять Рунетом должен Роскомнадзор, он же ограничивает доступ к сайтам российских пользователей.

Стоит отметить, что похожая система работает в Китае, где доступ к ряду иностранных сайтов ограничивается в рамках проекта "Золотой щит". В стране фильтруются результаты поиска.