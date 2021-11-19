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Между вице-премьерами в России распределили дополнительные обязанности

19 ноября 2021, 15:40  •  114 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства в пятницу, 19 ноября.
Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. План действий в условиях низкоуглеродного развития должен быть представлен к 15 декабря.
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет заниматься вопросом административной реформы и совершенствование структуры госаппарата, государственных компаний, финансируемых из бюджета НКО. Кроме того, он будет координироваться работу аналитического центра при правительстве РФ.
«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко — кураторство АНО «Национальные приоритеты», образовательного фонда «Талант и успех», координационного центра правительства, взаимодействие с органами власти федеральной территории «Сириус», — говорится в опубликованном сообщении.
Обязанности были распределены для оптимизации работы над поручениями президента.
20 сентября Мишустин заявил, что до конца текущего года в России должен быть подготовлен план адаптации экономики к глобальному энергетическому переходу. Пока же разработан только сводный план действий по переходу. Курировать вопросы, связанные с переходом, будут рабочие группы.
В июне этого года правительство РФ утвердило план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет. Премьер-министр тогда подчеркнул, что план был подготовлен с учетом поручения главы государства Владимира Путина.
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