Между Сциллой и Харибдой: путь "Справедливой России" в Госдуму • 70 • Аналитика © РИА Новости / Григорий Сысоев Опубликованные "Левада-центром"* рейтинги политических партий в Москве заставляют задуматься о том, какой финал избирательной кампании по выборам в Госдуму нас ждет в сентябре. Первенство "Единой России" никем не оспаривается. Даже в не самом благоприятном для единороссов регионе, которым является столица, от определившихся в своем выборе москвичей ЕР собирает почти столько же голосов, сколько и две ближайшие к ней партии. Но какие именно партии займут эти два места? Если смотреть на всю выборку, то ЛДПР имеет в столице рейтинг десять процентов, а вот "Справедливая Россия" и КПРФ делят по шесть процентов голосов. Если же взглянуть на тех, кто определился с выбором, то опять же у ЛДПР будет второе место с 19%, у КПРФ — 12%, а у эсеров — 11%. Что это значит? Это значит, что в крупнейшем мегаполисе коммунисты, скорее всего, проиграют эсерам поскольку именно "Справедливая Россия" рассматривается избирателями как партия "второго выбора". И это — значимый сигнал. По данным свежего всероссийского опроса ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за КПРФ проголосовало бы около 12% респондентов, ЛДПР собрала бы чуть менее 11%, а "Справедливая Россия" — почти 7,5% голосов. Это — общая выборка, что позволяет делать экстраполяцию на день голосования. Так, ЛДПР имеет все шансы закрепиться на втором месте: обычно в ходе опросов респонденты "стесняются" сообщать, что будут голосовать за партию Жириновского. КПРФ стабильна со своим электоратом, колеблющимся в районе 12%. Что же до "Справедливой России", то эта партия вполне способна удивить, поскольку, как уже говорилось, именно ее рассматривают как "партию второго выбора". Не стоит путать, кстати, с "партией № 2". "Второй выбор" — это то решение, которое принимает избиратель, в случае если по каким-то причинам не хочет голосовать за ту политическую силу, за которую обычно отдает голос. Так что, получается, "Справедливая Россия" может подскочить в рейтинге и опередить коммунистов? Ответ: определенно, да. Для этого, конечно, должны "сойтись звезды", сложиться обстоятельства и не проявиться грубых ошибок в кампании. Однако пока эсеры демонстрируют, что с технологической и политической точки зрения организовать эти обстоятельства им по силам. СР обоснованно рассчитывает привлечь избирателей, не желающих голосовать за "Единую Россию", но не являющихся при этом ядерным электоратом других партий. Прежде всего за эсеров могут проголосовать избиратели, разочарованные в коммунистах. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, уровень просоветской ностальгии в обществе остается очень высоким, но эту ностальгию люди все меньше и меньше связывают с КПРФ. Это скорее личная история, никак не соотносимая с марксизмом-ленинизмом и уж тем более с Геннадием Зюгановым. Ниша социалистической партии, питающейся идеологически из советского наследия, оказалась слишком огромна, чтобы ее заполнили одни коммунисты. Более того, учитывая, что электорат КПРФ сжимается как шагреневая кожа, эсеры вполне способны потеснить зюгановцев в деле борьбы за ностальгирующего по СССР избирателя. На этом поле прекрасно играет тот же Захар Прилепин, да и Геннадий Семигин может преподнести сюрприз людям, которые когда-то выкинули его из "красного проекта". Вообще, слияние "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России" стало очень хорошим сигналом для наблюдателей. И здесь есть о чем поговорить. Во-первых, период, когда эсеры были обязаны доказывать словом и делом, что они не являются антигосударственной оппозицией, — остался в прошлом. Да-да, вы не ослышались, "Справедливая Россия" взяла на себя такое обязательство. Как это произошло? Ну, давайте вспомним, что после того, как в 2010-2011 годах партия наводнила свои руководящие органы представителями антигосударственной оппозиции, за счет жесткой конфронтационной риторики, впоследствии подхваченной Навальным, "Справедливая Россия" смогла набрать 13,2% голосов избирателей. Казалось бы, это успех! Но в реальности все эти голоса стали следствием "курса на малопартийность", и при росте партийного предложения избиратели тут же сбежали от эсеров. Более того, ставка на войну с Кремлем и лично с президентом обернулась тем, что базовый электорат начал отворачиваться от организации Сергея Миронова. Ну и то обстоятельство, что значительная часть оппозиционеров, включенных в партийные списки СР, впоследствии проявила себя на "болотных протестах", точно так же не вызывало энтузиазма у партийной верхушки. А тут еще и Крым! "Крымский консенсус", сформировавшийся за два года до выборов 2016-го, дал понять, что либо эсеры срочно и однозначно закрывают лавочку под названием "партия для антигосударственной оппозиции", либо организация попросту исчезнет, сравнявшись с еще почти семью десятками безликих проектов и сохранив лишь думскую квоту. Поэтому о высоком результате в 2016 году мечтать эсерам не приходилось. Тут удержать бы думскую лицензию! Нетривиальная задача, притом что жестких заявлений в силу вышеуказанных причин делать было нельзя, набирать в список ресурсных радикалов — тем более было недопустимо. В общем, партия тогда прошла "по грани", получив 6,2% голосов. Однако сейчас, через пять лет после того объективно провального выступления, ставшего расплатой за недопустимые действия в начале десятилетия, "Справедливая Россия" входит в гонку на коне. Объединение с "Патриотами России" и "За правду" выглядит логичным. У этих партий есть ряд сильных региональных отделений, они имеют представительства в региональных парламентах. У них четко заявляемая патриотическая позиция. И таким образом эсеры расширяют свой электорат. Программа партии выглядит достаточно симпатично, если, конечно, не задаваться вопросом о том, где брать деньги на все то, что там предлагается. Также, кстати, следует обратиться к составителям программных документов и предложить все же выяснить разницу между ВВП и бюджетом. К примеру, если начать складывать расходы, предлагаемые партией на те или иные нужды, выясняется, что авторы ее программы слабо представляют себе, что такое бюджетные расходы. Которые, к слову сказать, составляют в нашей стране примерно 20% от ВВП. И как тогда рассматривать идеи эсеров направить на культуру три процента ВВП, на науку — еще семь процентов ВВП, а налоговую нагрузку снизить на шесть процентов ВВП? Уверен, что партия примет новую программу на съезде, который состоится после публикации президентского указа о старте избирательной кампании. И надеюсь, что там не будет подобных "косяков", которые делают любые — даже самые хорошие — предложения смехотворными. Партия на этот раз решила не ограничиваться расширением электората за счет слияния с союзниками. Привлекаются и новые известные лица. Медийные персоны, такие как Анатолий Вассерман, Марина Ким, Глеб Пьяных, Алексей Мартынов, — известны телезрителям и могут принести эсерам дополнительные голоса. Очистные сооружения в Крыму не готовы к курортному сезону Не последнюю роль должна сыграть в этом и партийная идеология. Выше отмечалась утопичность идей раздать все всем, чтобы все были счастливы. Но, если говорить откровенно, надо признать, что в российском обществе фиксируется сильный запрос на справедливость. Почти две трети граждан считают сложившееся положение вещей в стране несправедливым, что перекликается с партийными лозунгами и названием партии. Данный фактор может легко быть использован в ходе кампании для агитации. Но здесь есть и опасность — можно не заметить, как вновь станешь на опасные рельсы противостояния с государством, как это было в 2010-2011 годах. Большой опасностью для партии является и скатывание в оголтелый популизм. Так, у экспертов уже вызывают вопросы предложения "Справедливой России" о введении безусловного базового дохода. Да и попытка начать войну с "Единой Россией" вряд ли сейчас способна дать эсерам хоть сколько-нибудь значимое число голосов. Зато вот испортить отношения с Кремлем, восстановившиеся до той степени, что эсеров "благословили", вручив в усиление две союзные партии и дав карт-бланш на работу на левом фланге, — вот это одна из самых главных опасностей сегодняшнего момента для партии Миронова. Конечно, популизм — это плохо. Но, с другой стороны, это тенденция, характерная для всего мира. Везде идет рост так называемых левопопулистских партий. И у нас многие избиратели настроены против истеблишмента, им близки левые взгляды, но не близка архаичная и неповоротливая КПРФ. Резюмируя, следует отметить: как пройдет свой путь между Сциллой и Харибдой партия Миронова — покажет время. Но на сегодняшний день есть все шансы для того, чтобы "Справедливая Россия" выступила на выборах успешно, забрав значительную часть коммунистического и неопределившегося электората и зафиксировав свою роль партии "второго выбора", что может стать для нее трамплином для будущего роста за пределами выборного цикла 2021 года. *Некоммерческая организация, признанная иноагентом в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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