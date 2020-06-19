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Между строк: Неизвестные детали интервью о преемнике Путина и Конституции раскрыл Бовт

19 июня 2020, 21:00  •  32 • Политика
Политолог Георгий Бовт в разговоре с Царьградом рассказал о своём интервью со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, раскрыв неизвестные детали, спрятанные между строк. В частности, эксперт расшифровал детали беседы о преемнике Путина.
В разговоре с Царьградом политолог Георгий Бовт признался, что интервью со спикером Госдумы Вячеславом Володиным его не удивило.
"Я не удивляюсь при интервью, я давно в журналистике, поэтому меня ничего не удивляет в интервью. Общий стиль его держаться был довольно демократичным, что объсняется, в общем, довольно легко. Володин опытный политик, умеет себя держать на публике и умеет нравиться публике, а поскольку он прошёл школу конкурентной политики, когда в России была ещё реальная политическая конкуренция, он избирался на разные должности и прошёл, в общем, сделал политическую карьеру с самого низа. Поэтому он умеет вести публичные в том числе кампании, дебаты и умеет себя держать на публике. Я ожидал увидеть гораздо более льющего воду чиновника, но он, в общем, был довольно раскрепощён", - признался Бовт.
При этом он подчеркнул, что искренним в принципе никакой политик быть не может, но Володин держал себя достаточно свободно. Однако всё же российские политики, начиная от президента и кончая всеми мало-мальски значимыми политическими деятелями, достаточно хорошо научились уходить от ответов, считает политолог.
"Хорошие политики всегда умеют уходить от ответов, вы никогда не добьётесь от них полной откровенности. Поэтому политические интервью можно читать не только по строкам, но и между строк. То, что человек отвечает, и то, как он отвечает, и то, что он не отвечает. Естественно, если бы я сидел с Володиным где-нибудь за бутылкой водки в уединённом месте, и не под камерами, и не с микрофоном, и мы бы были знакомы до этого 30 лет, может быть, я бы услышал больше подробностей того, как принималось решение о пересчёте президентских сроков, об этой поправке. Но он ответил так, как ответил. Поэтому те, кто разбирается в российской политике, они, в общем, всё поймут из этого ответа. Я его спросил, почему он сразу не предложил обнулить президентские сроки. Он ответил так, как ответил. Поэтому, внимательно читая, можно всё понять", - пояснил Бовт.
Напомним, что в интервью Володин отметил, что Путин заложил систему развития России, которая будет работать в долгосрочной перспективе. И следующий президент России, как считает Володин, будет опираться именно на эту систему.
"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин", - подчеркнул Володин.
Бовт в свою очередь заметил, что для политика нет неудобных вопросов.
"Вот какой Путину неудобный вопрос? Для него все вопросы удобные, потому что он так ответит, как ему нравится. Так и любой грамотный политик всегда ответит под камеру так, как ему нравится. И если задавать оскорбительные вопросы, они, конечно, будут неудобными, но ты просто сорвёшь интервью и не получишь его, и всё. И будет скандал, а не интервью. Если цель ставится взять интервью, а не устроить скандал, тогда ты, в общем, задаёшь корректные вопросы", - заключил Бовт.

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