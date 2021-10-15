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Между США, Турцией и Россией зреет напряжённость: Военный эксперт о новом вторжении в Сирию

15 октября 2021, 19:05  •  130 • Политика
США отреагировали на угрозы Турции вторгнуться в Сирию переброской войск. "На фоне ухудшения отношений с США и переменчивых отношений с Турцией статика должна перейти в динамику", - комментирует ситуацию военный эксперт Алексей Леонков.
Турция публично обвинила Россию и США в невыполнении обязательств по Сирии и пригрозила провести военную операцию против сирийских курдов. Американцы отреагировали на это переброской войск к местам возможного вторжения. Что происходит, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.
Речь идёт о воинственных заявлениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что страна устала терпеть атаки со стороны сирийских курдов, а потому Анкара намерена решить этот вопрос самостоятельно. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намекнул, что в ситуации виноваты Россия и США. После этого в Сирии были замечены передвижения американской техники в места возможного турецкого вторжения.
В Сирии назревает очередной виток напряжений между США, Турцией и Россией, комментирует Алексей Леонков. Он отмечает, что этого следовало ожидать, так как часть сирийских территорий находятся под контролем США и Турции.
На фоне ухудшения отношений с США и переменчивых отношений с Турцией статика должна перейти в динамику,
- написал военный эксперт в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Также Леонков отметил, что Сирия также не стоит на месте. Президент страны Башар Асад получил вотум доверия от народа, сирийская армия имеет опыт, а экономике и территориям страны необходимо восстановление и развитие.

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