Между Швейцарией и Евросоюзом назревает политический скандал

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Берна подписать Рамочное соглашение с Евросоюзом до 18 июня, чтобы гармонизировать законодательные системы Швейцарии и ЕС.

В такие сроки невозможно изменить даже устав футбольного любительского клуба, говорят швейцарцы. Все политические партии страны единодушно отвергают соглашение в том виде, в каком его предлагает Брюссель. Швейцарцев раздражает фамильярность, с которой Юнкер обратился в официальном письме к президенту их страны Ули Мауреру со словами «Дорогой Ули».

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подчеркнул, что без Рамочного соглашения большинство двусторонних договоров потеряют актуальность и превратятся в мёртвую букву. Соглашение призвано также отрегулировать допуск сторон на рынки друг друга.

«Крайне важно, чтобы эти действия уже в ближайшие дни привели к окончательному решению по тексту Рамочного соглашения, а уточнения, которые желает услышать Берн, были оформлены в виде совместных заявлений», – говорится в письме Юнкера «дорогому Ули».

Альфред Рёшти, глава Швейцарской народной партии, заявил, что подобные обращения свидетельствуют о намерении Брюсселя подвергнуть Швейцарию шантажу и об отказе Брюсселя воспринимать Швейцарию в качестве равноправного партнёра.

По мнению Брюсселя, Рамочное соглашение должно стать долговременной правовой основой для взаимоотношений Швейцарии и ЕС. Пока эти взаимоотношения регулируются рядом двусторонних договоров отдельно по каждому вопросу.

В Берне подобный подход назвали брюссельским ультиматумом и потребовали разъяснить, как после подписания будет осуществляться финансирование ведущих отраслей швейцарской экономики и контроль над миграцией.

Дело в том, что Рамочное соглашение заставит Швейцарию, которая не является членом ЕС, открыть рынок труда для рабочих из стран европейского сообщества. Зарплаты в Швейцарии выше, чем в Германии, Австрии, Франции, Испании, и швейцарцы боятся, что к ним хлынут дешёвые рабочие руки.

Соглашение предусматривает также распространение на Швейцарию законодательной нормы, гарантирующей отсутствие социальной дискриминации граждан ЕС одной страны в других странах ЕС. Жители стран-членов ЕС получат доступ к швейцарской системе социального страхования и медицинского обслуживания.

Взвалить на себя такое бремя швейцарский бюджет не готов. Профсоюзы уже пообещали противиться подписанию Рамочного соглашения до последнего, если власти не заложат в нём механизмы защиты высоких швейцарских зарплат и рынка труда от дешёвой рабочей силы из Евросоюза.