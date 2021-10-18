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Между Россией и Францией может разгореться шпионский скандал

18 октября 2021, 10:05  •  146 • Политика
Фото: Pascal Deloche / GODONG / www.globallookpress.com
По словам экс-главы DGSE, российский агент начал действовать в 2017 году
В министерстве обороны Франции внезапно "обнаружили" российского шпиона. Разумеется, как это часто бывает у наших западных партнеров, все ограничилось громкими заявлениями. Ни конкретных доказательств, ни самого спецагента общественности не предъявили. 
О проникновении "русского крота" во французское оборонное ведомство рассказал бывший руководитель DGSE. Это аналог российской службы внешней разведки. По словам Бернара Бажоле, шпион начал активные действия еще в 2017 году. Почему эту информацию решили раскрыть именно сейчас, чиновник не пояснил. Он также не стал объяснять, чем конкретно занимался (или занимается до сих пор) спецагент. 
Так или иначе, теперь между Россией и Францией может разгореться скандал на самом высоком уровне. Обвинения в шпионаже носят серьезный характер, поэтому вряд ли останутся без ответа даже при том, что Бажоле никак не обосновал свое заявление.
Экс-глава разведслужбы подчеркнул, что лично докладывал властям Франции о проникновении шпиона из России, когда еще занимал свой пост. Чиновник отметил, что "крот" работал в аппарате Жан-Ива Ле Дриана, который на тот момент возглавлял министерство обороны, а сейчас занимает кресло министра иностранных дел.
Официальный Париж пока еще не отреагировал на это громкое заявление, однако ряд французский СМИ сообщили, что смогли потвердить информацию в органах власти.  

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