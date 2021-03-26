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Между Путиным и Пашиняном состоялся разговор: Лидеры оценили обстановку в Карабахе

26 марта 2021, 19:50  •  28 • Политика
Путин и Пашинян в ходе переговоров констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе. Подробностями беседы двух лидеров поделились в Кремле.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Оба лидера согласились, что обстановка в регионе стабилизировалась.
Также Путин и Пашинян обменялись мнениями по актуальным вопросам, касающимся двустороннего сотрудничества России и Армении. Отмечается, что основной акцент был сделан на вопросы энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. По завершении переговоров главы государств договорились продолжать поддерживать контакты в будущем, сообщает сайт Кремля.
Напомним, что Россия стала гарантом безопасности в Нагорном Карабахе после осенней войны между Арменией и Азербайджаном за регион. Сейчас в Карабахе находятся российские миротворцы, осуществляющие контроль за соблюдением сторонами конфликта мирных договорённостей.

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