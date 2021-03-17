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Между Москвой и Киевом разгорелся дипломатический скандал
17 марта 2021, 15:50 • 36 • Политика
Представителя Украины вызвали на ковер из-за оскорблений россиян
Накануне украинцы устроили провокацию против российских дипломатов, трудящихся на территории Киева. Москва выразила решительный протест по этому поводу.
Российское внешнеполитическое ведомство вызвало для разъяснительной беседы Временного поверенного в делах Незалежной в России. Когда высокопоставленный украинец прибыл на ковер в министерство, ему объявили, что считают поведение его земляков недопустимым. Дал ли Василий Покотило какой-либо комментарий ведомству, не уточняется.
Причиной разборок на высоком уровне стала вчерашняя антироссийская акция. Рядом с нашим посольством в столице Украины неизвестные расклеили плакаты с фотографиями российских дипломатов. Снимки сопровождались скабрезными шуточками и другими оскорблениями.
Такие же плакаты приклеили рядом с жилищем дипломатов. Более того, хулиганы повредили несколько служебных машин нашей дипломатической миссии.
В МИД РФ подчеркнули, что попустительство в вопросе защиты дипломатов является нарушением всех договоренностей. Принимающая сторона обязана обеспечить неприкосновенность представителей других государств.
К слову, недавно на Украине придумали, зачем им нужна Россия. Незалежной советуют использовать нашу страну в качестве рынков сбыта.
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