Между Москвой и Киевом разгорелся дипломатический скандал

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Представителя Украины вызвали на ковер из-за оскорблений россиян

Накануне украинцы устроили провокацию против российских дипломатов, трудящихся на территории Киева. Москва выразила решительный протест по этому поводу.



Российское внешнеполитическое ведомство вызвало для разъяснительной беседы Временного поверенного в делах Незалежной в России. Когда высокопоставленный украинец прибыл на ковер в министерство, ему объявили, что считают поведение его земляков недопустимым. Дал ли Василий Покотило какой-либо комментарий ведомству, не уточняется.

Причиной разборок на высоком уровне стала вчерашняя антироссийская акция. Рядом с нашим посольством в столице Украины неизвестные расклеили плакаты с фотографиями российских дипломатов. Снимки сопровождались скабрезными шуточками и другими оскорблениями.

Такие же плакаты приклеили рядом с жилищем дипломатов. Более того, хулиганы повредили несколько служебных машин нашей дипломатической миссии.

В МИД РФ подчеркнули, что попустительство в вопросе защиты дипломатов является нарушением всех договоренностей. Принимающая сторона обязана обеспечить неприкосновенность представителей других государств.

К слову, недавно на Украине придумали, зачем им нужна Россия. Незалежной советуют использовать нашу страну в качестве рынков сбыта.